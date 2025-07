Els Mossos alerten els ciclistes d'un dels oblits més freqüents: "Dificulta l'atenció mèdica en cas d'accident"

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han iniciat una campanya informativa dirigida a ciclistes que circulen per les carreteres catalanes, després de detectar que un nombre significatiu d’ells ho fa sense portar documentació. Aquesta situació, segons adverteixen des del cos policial autonòmic, pot complicar greument l’atenció mèdica en cas de tenir un accident de trànsit. La iniciativa forma part d’un operatiu especial que es desenvolupa durant tota aquesta setmana en diferents vies de Catalunya, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu vulnerable.

Durant aquests controls preventius, els agents aturen els ciclistes per informar-los sobre les seues obligacions legals al circular per la carretera. Entre els requisits més importants que els recorden hi ha l’obligatorietat de portar a sobre el Document Nacional d’Identitat, l’ús del casc i la prohibició expressa d’utilitzar qualsevol tipus d’auriculars mentre es condueix una bicicleta. Addicionalment, els Mossos fan proves d’alcoholèmia als ciclistes interceptats, recordant-los que les normes sobre consum d’alcohol també els afecten directament com a usuaris de la via pública.

Les estadístiques oficials del cos policial revelen que durant l’any 2024 es van registrar 358 accidents a les carreteres de Catalunya amb implicació directa de ciclistes. Aquesta xifra, segons assenyalen els Mossos d’Esquadra, s’ha mantingut relativament estable durant els últims anys, fet que evidencia la necessitat de reforçar les mesures preventives i la conscienciació entre aquest col·lectiu d’usuaris de la via pública, especialment vulnerable en cas de col·lisió amb vehicles de més envergadura.

Obligacions legals dels ciclistes a la via pública

La normativa vigent en matèria de trànsit estableix una sèrie d’obligacions específiques per als usuaris de bicicletes. Entre les més rellevants es troba l’obligatorietat de portar documentació personal que permeti la seua identificació immediata en cas d’accident. Aquest requisit, aparentment secundari, resulta crucial quan es requereix atenció mèdica urgent, ja que facilita l’accés a l’historial clínic de l’afectat i agilitza la comunicació amb familiars.

L’ús del casc homologat constitueix una altra de les obligacions fonamentals i és obligatori en vies interurbanes per a tots els ciclistes sense excepció, independentment de la seua edat o experiència. Els estudis mèdics demostren que aquesta protecció redueix significativament les lesions cranioencefàliques greus en cas de caiguda o impacte i pot marcar la diferència entre un accident lleu i un altre amb conseqüències irreversibles per a la salut del ciclista.

Respecte als dispositius d’àudio, la legislació és taxativa: està completament prohibit l’ús d’auriculars connectats a reproductors de so o telèfons mòbils mentre es condueix una bicicleta. Aquesta restricció busca garantir que el ciclista mantingui tots els sentits alerta davant dels estímuls de l’entorn viari, especialment l’auditiu, fonamental per detectar l’aproximació de vehicles o senyals acústics d’advertència.

L’impacte dels accidents ciclistes en la seguretat viària catalana

La xifra de 358 accidents amb implicació de ciclistes registrada el 2024 reflecteix una problemàtica persistent a les carreteres de Catalunya. Encara que el nombre s’ha mantingut estable durant els últims exercicis, les autoritats de trànsit consideren que qualsevol sinistre és evitable mitjançant l’adequada formació, conscienciació i respecte a les normes per part de tots els usuaris de la via pública.

Els experts en seguretat viària assenyalen que la majoria d’aquests accidents es produeixen en carreteres secundàries amb revolts pronunciats o visibilitat reduïda, especialment durant els caps de setmana, quan augmenta notablement la presència de ciclistes esportius o recreatius. Les franges horàries de més risc coincideixen amb les primeres hores del matí i el capvespre, moments en què les condicions d’il·luminació natural dificulten la correcta percepció dels ciclistes per part dels conductors de vehicles a motor.

Un altre factor determinant en la sinistralitat és la interacció entre vehicles pesats i ciclistes. Els avançaments sense respectar la distància mínima de seguretat (1,5 metres) suposen una de les infraccions més perilloses i freqüents, seguides per les incorporacions imprudents a la via principal sense cedir el pas als ciclistes que ja circulen per ella. En aquest sentit, la campanya dels Mossos d’Esquadra també preveu accions informatives dirigides a conductors d’automòbils i vehicles pesats.

Quines conseqüències té circular sense documentació per a un ciclista?

Més enllà de les possibles sancions administratives, circular sense documentació pot tenir greus implicacions en situacions d’emergència. En cas d’accident amb pèrdua de coneixement, l’absència d’identificació dificulta enormement la tasca del personal sanitari, que no pot accedir a informació crucial sobre possibles al·lèrgies, tractaments mèdics en curs o persones de contacte.

Els serveis d’emergència confirmen que han enfrontat situacions complicades en atendre a ciclistes accidentats sense identificació, havent de dedicar recursos valuosos a establir la seua identitat mentre s’atén l’emergència mèdica. En alguns casos extrems, aquesta demora pot comprometre l’efectivitat de certs tractaments o intervencions que requereixen conèixer antecedents mèdics específics del pacient.

Des del punt de vista administratiu, circular sense documentació pot suposar una multa econòmica, però els Mossos insisteixen que la seua campanya actual és fonamentalment informativa i preventiva. No obstant, adverteixen que les infraccions reiterades o aquelles que suposin un risc evident per a la seguretat viària sí que seran objecte de denúncia formal.