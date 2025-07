Meteocat adverteix que la pluja encara no ha compensat la sequera a Catalunya

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un estudi del Meteocat conclou que la sequera que es va patir a Catalunya de 2021 a 2024, i que s’emmarca en la qual afecta tota la Mediterrània occidental, va ser “la més greu” des que hi ha registres i que les pluges registrades durant aquesta primavera no compensen el dèficit de precipitació d’aquell període.

Meteocat va alertar del procés d’aridificació que s’està donant en el clima mediterrani durant els últims decennis, una cosa que a Lleida es manifesta en l’expansió d’aquesta meteorologia des del seu ancestral reducte del Segrià i les Garrigues a àrees de la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. Aquest context de conca marítima fa que els efectes tinguin una escala més àmplia i apuntin que hi haurà “més sequeres i més intenses a tota la regió mediterrània” de manera gradual.

L’estudi apunta que les subconques hidrològiques del nord i l’est de Catalunya, com són Muga, Fluvià i Ter, són els que tenen “més tendència” a un increment de la sequera. Les elevades anomalies de temperatura dels anys 2022, 2023 i 2024, de 2,7º, 2,4º i 2,2º d’anomalia anual, respectivament, posicionen a Catalunya com a “zona zero” de la crisi climàtica a nivell mundial. Barcelona va tenir una anomalia de 2,5º que supera les de Nova Delhi, Tòquio i Atenes, mentre que Roma i Marsella són una mica per sobre de la capital catalana.