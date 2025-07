Junts demana la compareixença del conseller Vila al Parlament per l'esquetx sobre el català a l'acte de l'Ajuntament de Barcelona

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Junts ha registrat una bateria de preguntes amb relació a l’espectacle "catalanòfob" de dimarts durant la presentació de l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions de Barcelona 2024, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Junts ha demanat al Govern quines mesures legals emprendrà davant d’aquest "atac" a la llengua, als catalanoparlants i a la imatge de Catalunya. A més, el grup ha registrat una sol·licitud de compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, perquè doni explicacions al Parlament sobre l’espectacle. Junts també ha preguntat al Govern quines accions preveu el Pacte Nacional per la Llengua "davant d’atacs al català com aquest".

El grup que presideix Albert Batet també vol saber si el Govern ha traslladat una queixa formal l’Ajuntament de Barcelona i, en cas negatiu, pregunta per què no ho ha fet.

Vila va compartir ahir a les xarxes socials el "profund malestar" per l'esquetx sobre el català a l'acte de l'Ajuntament de Barcelona per presentar l'informe anual de l'Observatori municipal contra les Discriminacions. Diverses veus s'han queixat que en algunes de les peces teatralitzades que es van fer durant l'acte es va ridiculitzar l'ús del català.

A la mateixa publicació, Vila va valorar la "rapidesa" amb què el consistori "se n'ha desmarcat". A parer del conseller, els plantejaments d'un dels esquetxos "distorsionen greument la realitat i són ofensius i profundament injustos" per als professionals i els voluntaris lingüístics que "s'esforcen cada dia per facilitar l'aprenentatge de la llengua a les persones nouvingudes".

A l'esquetx, una persona intenta, en castellà, que l'atenguin serveis mèdics i administratius públics, sense èxit. En ambdós casos se li exigeix el coneixement del català, i la persona acaba atenent l'exigència obtenint el títol de C2. Després, però, tampoc aconsegueix obtenir feina, perquè en una suposada empresa se li indica que es demanava un perfil "nadiu".