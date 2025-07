La Seguretat Social anuncia mesures més estrictes: eliminarà cotitzacions i denegarà pensions als qui tinguin quotes pendents

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Seguretat Social ha anunciat mesures més estrictes respecte a la validació de cotitzacions per accedir a les pensions. Segons recorda l’organisme públic, aquells treballadors que presentin quotes pendents de pagament podrien veure invalidats aquests períodes de cotització, la qual cosa no només afectaria a la quantia final de la seua pensió, sinó que en casos extrems podria arribar a impedir-los l’accés a la jubilació. Aquesta mesura, fonamentada en la Llei General de la Seguretat Social, suposa un seriós avís per a tots els cotitzadors, especialment per a autònoms i empresaris amb deutes pendents.

Tal com estableixen els articles 28 i 42 de la Llei General de la Seguretat Social, només es consideraran vàlides aquelles cotitzacions que hagin estat correctament ingressades i estat al corrent de pagament". Això implica que si la Seguretat Social detecta "quotes pendents o cotitzacions realitzades fora de termini o de forma indeguda", procedirà a eliminar els esmentats períodes del còmput total, amb les conseqüències que això comporta per al càlcul de la pensió. A la pràctica, aquesta mesura podria retardar significativament l’edat de jubilació de molts treballadors o reduir considerablement la quantia a percebre.

Casos pràctics: com afecta l’eliminació de cotitzacions

Per entendre millor l’impacte d’aquesta mesura, podem analitzar alguns exemples concrets. Un treballador que hagi cotitzat 40 anys i desitgi jubilar-se anticipadament als 63 anys podria trobar-se amb una sorpresa desagradable si la Seguretat Social detecta que, durant la seua etapa com a autònom, va deixar de pagar les quotes corresponents a dos anys. En aquest escenari, l’organisme eliminaria aquells períodes de cotització, reduint el seu temps cotitzat a 38 anys. Això no només li impediria jubilar-se als 63 anys com tenia previst, sinó que hauria d’esperar fins els 64 anys i 8 mesos, ja que la seua edat ordinària de jubilació passaria a ser de 66 anys i 8 mesos segons estableix la Llei 27/2011.

En cap altre cas similar, si un treballador compta amb 36 anys i 6 mesos cotitzats i la Seguretat Social l’elimina dos anys per cotitzacions irregulars, no assoliria el mínim exigit per obtenir el 100% de la base reguladora. Segons l’escala establerta en la normativa vigent, només tindria dret al 89,10% de l’esmentada base, la qual cosa suposaria una reducció considerable en la quantia final de la seua pensió de jubilació. Aquestes situacions demostren la importància de mantenir al dia les cotitzacions i verificar regularment l’historial laboral per evitar sorpreses desagradables en sol·licitar la pensió.

És possible recuperar els anys de cotització eliminats?

Una qüestió que preocupa molts treballadors és si existeix la possibilitat de recuperar aquells anys de cotització que han estat eliminats o que no apareixen en el seu historial laboral. La resposta varia segons les circumstàncies concretes de cada cas. No tots els períodes de cotització poden ser recuperats, i les opcions disponibles depenen del motiu pel qual no consten en el registre.

Quan es tracta de cotitzacions no ingressades per l’empresa però existint relació laboral demostrable, el treballador té dret a reclamar davant de la Seguretat Social. Si aquesta via no funciona, pot acudir a la Inspecció de Treball o fins i tot iniciar un procediment judicial perquè se li reconeguin aquells períodes de cotització. És fonamental comptar amb proves documentals que acreditin l’existència de l’esmentada relació laboral durant el període en qüestió.

En el cas dels treballadors autònoms amb quotes pendents, la Seguretat Social sol oferir un termini per regularitzar la situació abans d’invalidar definitivament aquestes cotitzacions. Si l’autònom no aprofita aquesta oportunitat per posar-se al dia amb les seues obligacions, perdrà definitivament aquells períodes de cotització. D’altra banda, quan la Seguretat Social ha eliminat anys per considerar que van ser cotitzacions indegudes (com altes fictícies o treballs inexistents), només es podran recuperar si es demostra fefaentment que l’activitat va ser real i va haver de cotitzar-se correctament.

Llacunes de cotització: un problema sense solució retroactiva

Existeix un altre escenari freqüent que afecta molts treballadors: les llacunes de cotització. Aquests són períodes en què una persona no va cotitzar simplement perquè no va treballar. Tret de casos molt específics, aquests períodes no poden recuperar-se ni computar-se de forma retroactiva. L’única excepció seria haver subscrit un conveni especial amb la Seguretat Social per continuar cotitzant a títol personal durant aquells períodes d’inactivitat laboral.

Aquest tipus de convenis permet als treballadors mantenir la seua vinculació amb la Seguretat Social en situacions com excedències, períodes de formació o simplement etapes sense ocupació. Tanmateix, s’ha de formalitzar en el moment adequat, ja que no és possible aplicar-lo amb caràcter retroactiu per cobrir llacunes de cotització del passat. Per tant, és una eina preventiva més que correctiva.