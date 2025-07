Registrades 300 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya des del 16 de maig

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

300 persones han mort per causes atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya des del 16 de maig, segons dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo) de l'Institut de Salut Carles III. El total de morts a Espanya puja fins a 1.180, quan en el període equivalent del 2024 van morir 70 persones. L'Observatori de Salut i Canvi Climàtic ha celebrat una reunió de seguiment aquest dilluns per valorar l'evolució de les altes temperatures i el seu impacte en la salut de la població les últimes setmanes. En la trobada s'han compartit dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l'Institut de Salut Carles III i el Ministeri de Sanitat.

En aquest període de temps s'han registrat 76 activacions de nivell vermell per calor extrema, mentre que l'any 2024 no se'n va produir cap. Des de l'activació del pla calor, les comunitats han notificat 10 morts per cops de calor, de les quals cinc són de persones majors de 65 anys.

Respecte a les 1.180 persones que han mort per causes relacionades amb la calor, el 95%tenia més de 65 anys. Del total, el 59% eren dones. Les comunitats més afectades han estat Galícia, La Rioja, Astúries i Cantàbria. El Ministeri de Sanitat ha subratllat que la població d'aquestes autonomies no està acostumada a episodis de calor extrema.