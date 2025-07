Elena Gadel, divendres a Sant Bartomeu de Bellpuig

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El jardí del Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig acollirà aquest divendres (20.30 h, 12 €) un concert molt especial amb la cantant i actriu Elena Gadel com a protagonista. L’artista barcelonina presentarà La dona que em vesteix, el seu nou espectacle ple de sensibilitat, força i emoció, en un entorn patrimonial excepcional. Gadel interpretarà cançons com Et confesso, Lobo o La dona que em vesteix, acompanyada per Toni Pagès (percussió i teclats) i Marc López (guitarra).

El concert forma part del cicle d’activitats d’estiu als monuments catalans impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sota el lema Aquest estiu, Patrimonieja. La cita, organitzada en col·laboració amb l’ajuntament de Bellpuig, inclourà una visita guiada gratuïta a l’edifici una hora abans, a les 19.30 hores.