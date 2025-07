Marta Jiménez, col·laboradora de 'El Hormiguero', mor en un accident de salt base al Pirineu d’Osca

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Marta Jiménez ha mort en un accident mentre practicava salt base amb paracaigudes al Pirineu oscenc. La col·laboradora d’El Hormiguero, de 34 anys i àmpliament coneguda com la 'Mujer Adrenalina', va perdre la vida en el matí de diumenge passat a la zona de Punta Calva, ubicada a la província d’Osca. La seua mort ha provocat una profunda commoció entre companys del sector audiovisual i aficionats als esports extrems.

Segons les primeres informacions recollides per les autoritats, l’accident es va produir durant una sessió de salt base, una modalitat esportiva d’alt risc que Jiménez practicava amb freqüència i que formava part de la seua identitat mediàtica. La col·laboradora televisiva havia guanyat popularitat en els últims anys gràcies a les seues aparicions en El Hormiguero, programa on destacava per assumir reptes d’alt voltatge adrenalínic que captivaven l’audiència. Els fets van passar en una zona muntanyosa que sol ser freqüentada per practicants d’esports d’aventura a causa de les seues característiques geogràfiques.

Fonts properes a la investigació han confirmat que els serveis d’emergència van acudir ràpidament al lloc, però desafortunadament no van poder fer res per salvar la vida de Jiménez. L’equip del programa presentat per Pablo Motos ha manifestat la seua consternació davant d’aquesta pèrdua, destacant la vitalitat i l’esperit aventurer que caracteritzaven la jove, que s’havia convertit en un referent per a molts seguidors d’esports extrems a Espanya.

Qui era Marta Jiménez , la 'Mujer Adrenalina'

Marta Jiménez, nascuda el 1991, s’havia llaurat una sòlida carrera com a especialista en esports de risc i aventura. La seua passió per les activitats extremes la va portar a convertir-se en una figura reconeixible de la televisió espanyola, especialment després de la seua incorporació a l’equip d’El Hormiguero, on participava en seccions dedicades a mostrar esports d’alt risc i experiències plenes d’adrenalina. El seu carisma i valentia la van convertir ràpidament en una de les col·laboradores més volgudes pel públic.

Al llarg de la seua trajectòria professional, Jiménez havia practicat nombroses disciplines esportives extremes com el paracaigudisme, el pònting, el rafting i, per descomptat, el salt base, modalitat en la qual va trobar la mort. El seu perfil en xarxes socials, on acumulava milers de seguidors, era un aparador de les seues gestes esportives i les seues aparicions televisives. La col·laboradora havia manifestat en diverses entrevistes que trobava en aquests esports una forma de superació personal i de connexió amb la naturalesa.

Abans del seu paper com a 'Mujer Adrenalina' a la televisió, Jiménez havia treballat com a instructora d’esports d’aventura i havia participat en diversos esdeveniments relacionats amb aquest tipus d’activitats. La seua formació tècnica i la seua experiència l’avalaven com una professional respectada al sector, encara que sempre era conscient dels riscos inherents a les disciplines que practicava. Col·legues del món dels esports extrems han destacat la seua meticulositat en la preparació de cada salt i el seu coneixement de les mesures de seguretat.

El salt base, un esport d’alt risc

El salt base, activitat que practicava Jiménez en el moment de l’accident, és considerat un dels esports més perillosos del món. Aquesta modalitat consisteix a llançar-se des d’objectes fixos com penya-segats, edificis o antenes, utilitzant un paracaigudes que s’ha d’obrir en un temps molt reduït. A diferència del paracaigudisme convencional, els practicants de salt base disposen de menys temps per reaccionar davant de possibles complicacions, la qual cosa augmenta considerablement el factor de risc.

A Espanya, el Pirineu oscenc s’ha convertit en un enclavament de referència per als aficionats a aquest esport extrem. La zona de Punta Calva, on va passar el fatal accident, és coneguda per les seues formacions rocoses que ofereixen condicions idònies per al salt base.

Repercussió en El Hormiguero i el món televisiu

El programa El Hormiguero, on Marta Jiménez col·laborava habitualment, ha emès un comunicat expressant la seua profunda tristesa per la pèrdua de qui consideraven no només una companya sinó part fonamental de la família televisiva. Pablo Motos, presentador de l’espai, ha compartit en xarxes socials un emotiu missatge recordant els moments viscuts al costat de Jiménez i destacant la seua professionalitat i entusiasme en cada un dels reptes que afrontava davant de les càmeres.

Els companys de Jiménez han coincidit en assenyalar que la seua passió pels esports extrems transcendia el mer espectacle televisiu, sent una autèntica forma de vida per a ella. Les seccions en les quals participava la col·laboradora morta s’havien convertit en un dels continguts més esperats per l’audiència del programa, gràcies a la naturalitat i l’entusiasme amb què afrontava cada desafiament, transmetent als espectadors l’emoció d’activitats que molts només poden experimentar a través de la pantalla.

Diverses personalitats del món de la comunicació i l’entreteniment han expressat les seues condolences a través de diferents canals, recordant a Jiménez com una professional única que va saber combinar la seua passió personal amb la seua carrera mediàtica.