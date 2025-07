Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha aclarit recentment un dels dubtes més freqüents entre els treballadors que finalitzen el seu contracte laboral: es pot sol·licitar la prestació d’atur quan encara queden dies de vacances pendents? La resposta és taxativa: no és possible tramitar l’atur mentre s’estigui en període de vacances remunerades, ja que tècnicament no existeix situació legal d’atur, requisit fonamental per accedir a aquest ajut econòmic.

Aquest aclariment resulta fonamental per a milers de treballadors que, després de l’acabament de la seua relació laboral, han de calcular correctament quan poden començar a percebre la prestació. El SEPE especifica que serà una vegada conclòs el període vacacional quan s’obrirà el termini de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud, ja que durant les vacances pagades l’empresa manté l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social pel treballador.

La prestació d’atur, coneguda popularment com a "atur", està dissenyada per protegir econòmicament els qui, estant en edat laboral, perden la seua feina de forma temporal o definitiva, o veuen reduïda temporalment la seua jornada. Per poder beneficiar-se d’aquesta ajuda és imprescindible complir diversos requisits, entre ells haver cotitzat un mínim de 360 dies en els 6 anys anteriors a la situació d’atur.

Quan es considera que existeix situació legal d’atur?

Segons estableix la normativa vigent, la situació legal d’atur només es produeix quan finalitza efectivament la relació laboral. En el cas de tenir vacances pendents que l’empresa abona en la liquidació, aquest període continua considerant-se com a temps d’alta en l’empresa a efectes de cotització, encara que el treballador ja no vagi físicament al seu lloc de treball.

El SEPE ha estat molt clar sobre això a través dels seus canals oficials: "No pots sol·licitar prestació d’atur si tens dies de vacances pendents". Això es deu que durant aquell temps, encara que no s’estigui treballant, la relació laboral tècnicament continua vigent a efectes de Seguretat Social, i l’empresa continua cotitzant pel treballador.

Aquesta situació genera sovint confusió entre els treballadors, ja que molts creuen erròniament que en deixar d’acudir al seu lloc poden sol·licitar immediatament la prestació. Tanmateix, el SEPE adverteix que fer-ho abans que finalitzi el període vacacional podria suposar un rebuig automàtic de la sol·licitud per no complir el requisit de trobar-se en situació legal d’atur.

Procediment correcte per sol·licitar l’ atur després de les vacances

Una vegada transcorregut el període vacacional remunerat, el treballador disposarà de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud de prestació d’atur. Aquest termini comença a comptar des de l’endemà a l’acabament de les vacances, no des de l’últim dia físic de treball a l’empresa.

El tràmit pot realitzar-se a través de diversos canals, sent els més habituals:

Seu Electrònica del SEPE : És l’opció més ràpida i còmoda, disponible 24 hores al dia. Per accedir és necessari disposar de certificat digital, Cl@ve PIN o Cl@ve permanent.

Oficines de prestacions: De manera presencial, sol·licitant cita prèvia a través del web o per telèfon.

Telèfon: En algunes comunitats autònomes és possible realitzar la sol·licitud telefònicament.

És important destacar que, amb independència del canal triat, el sol·licitant s’ha d’haver inscrit prèviament com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació de la seua comunitat autònoma. Aquest tràmit és imprescindible i ha de realitzar-se abans de sol·licitar la prestació.

Documentació necessària per tramitar l’ atur correctament

Per agilitzar el procés de sol·licitud, convé tenir preparada tota la documentació necessària, que habitualment inclou:

Document d’identitat ( DNI o NIE ).

Certificat d’empresa dels últims 180 dies treballats (normalment l’empresa l’envia directament al SEPE ).

Justificant de la liquidació o liquidació on constin els dies de vacances no gaudits i abonats.

Model oficial de sol·licitud de prestació.

Dades bancàries per a l’ingrés de la prestació.

Què passa si no sol·licito l’ atur en termini?

Si el treballador no presenta la sol·licitud dins del termini establert de 15 dies hàbils després de finalitzar les vacances, no perdrà el dret a la prestació, però sí que podria veure’s afectat per una penalització econòmica. Concretament, podria perdre els dies de prestació corresponents al període entre l’acabament de les vacances i la data de presentació de la sol·licitud.

Per aquesta raó, és fonamental calcular correctament la data exacta en què finalitzen les vacances remunerades, per no incórrer en retards que puguin suposar una pèrdua econòmica. En cas de dubte, el SEPE recomana consultar amb l’empresa la data exacta fins la que s’estén la cotització per les vacances no gaudides.

Quant temps puc cobrar l’ atur després de finalitzar les meues vacances?

La durada de la prestació d’atur dependrà del temps cotitzat en els últims 6 anys, sempre que les esmentades cotitzacions no hagin estat utilitzades per sol·licitar una altra prestació anteriorment. L’escala va des d’un mínim de 120 dies de prestació (per a qui hagi cotitzat entre 360 i 539 dies) fins un màxim de 720 dies (per als qui acreditin 2.160 dies o més de cotització).

Aquesta informació resulta fonamental perquè els treballadors puguin planificar adequadament la seua situació econòmica després de l’acabament d’un contracte laboral, especialment quan existeixen dies de vacances pendents que afecten el moment exacte en què poden començar a percebre la prestació d’atur.