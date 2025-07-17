La Seguretat Social canvia les normes i endureix les penalitzacions per a jubilacions anticipades
La reforma de pensions de 2022 estableix penalitzacions de fins un 21% per als qui es retirin abans de temps, fins i tot amb llargues carreres de cotització
La Seguretat Social ha modificat el sistema de jubilacions anticipades voluntàries a Espanya, establint noves penalitzacions per a aquells treballadors que decideixin retirar-se abans de l’edat ordinària, fins i tot quan compten amb extenses carreres de cotització. Aquesta mesura, emmarcada en la reforma de pensions impulsada pel Govern de Pedro Sánchez, busca desincentivar l’abandó prematur del mercat laboral mitjançant l’aplicació de coeficients reductors que poden disminuir la quantia de la pensió entre un 2,81% i un 21%, depenent dels anys cotitzats i els mesos d’avançament.
Actualment, l’edat ordinària de jubilació se situa en els 65 anys per als qui hagin cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos. Per a la resta de treballadors, serà necessari esperar fins els 66 anys i 8 mesos. Tanmateix, el sistema permet que determinats professionals amb llargues carreres contributives puguin avançar el retir fins a dos anys abans de l’edat legal corresponent, sempre que compleixin certs requisits establerts.
Per poder accedir a aquesta modalitat, a més de complir amb el període mínim de cotització exigit, es requereix que la pensió resultant sigui superior a la quantia mínima que correspondria al beneficiari segons la seua situació familiar en complir els 65 anys. Aquesta condició busca garantir que, malgrat els coeficients reductors, el pensionista disposi d’uns ingressos suficients.
Com funcionen els coeficients reductors de la pensió?
El nou sistema de coeficients reductors mensuals, que entrarà plenament en vigor el 2025, suposa un canvi significatiu respecte al model anterior. La reforma estableix una escala progressiva que varia en funció de dos factors principals: els anys cotitzats al llarg de la vida laboral i els mesos que es endavant la jubilació respecte a l’edat ordinària.
Per als treballadors amb carreres de cotització més llargues, la penalització és menor, reconeixent així la seua aportació més gran al sistema. No obstant, fins i tot en aquests casos, la retallada pot ser considerable, especialment si s’opta per avançar la jubilació el màxim temps permès.
La justificació d’aquestes penalitzacions, segons fonts de la Seguretat Social, rau en l’equilibri financer del sistema. Al disfrutar de la pensió durant un període més prolongat, es considera necessari aplicar una reducció proporcional per garantir la sostenibilitat de les arques públiques. Aquesta lògica, tanmateix, ha generat debat entre els qui consideren injust que es penalitzi precisament els treballadors que més han contribuït al sistema.
Objectius de la reforma de pensions
Les modificacions implementades pel Govern responen a un objectiu clar: aproximar l’edat real de jubilació a l’edat legal establerta. Durant anys, la tendència a Espanya ha estat cap al retir anticipat, el que ha suposat una pressió addicional per al sistema públic de pensions, ja per si mateix tensat per factors demogràfics com l’envelliment poblacional i la baixa natalitat.
Per això, la reforma no només estableix penalitzacions per a les jubilacions anticipades, sinó que també incorpora incentius per a aquells treballadors que decideixin prolongar la seua vida laboral més enllà de l’edat ordinària. Aquests incentius es tradueixen en complements econòmics que poden incrementar significativament la quantia final de la pensió.
En aquest sentit, l’estratègia de l’Executiu és doble: d’una banda, desincentivar econòmicament la sortida prematura del mercat laboral i, per un altre, recompensar la permanència en actiu. L’objectiu últim és garantir la viabilitat a llarg termini del sistema de pensions, un dels pilars fonamentals de l’Estat del Benestar a Espanya.
Impacte en la planificació de la jubilació
Aquestes modificacions normatives obliguen molts treballadors a replantejar-se la seua estratègia de cara a la jubilació. El que abans podia ser una decisió relativament senzilla, ara requereix un càlcul més detallat per valorar si compensa econòmicament avançar el retir assumint la penalització corresponent.
Els experts en planificació financera recomanen analitzar acuradament diversos factors abans de prendre una decisió: la situació personal i de salut, les perspectives laborals, el nivell d’estalvi acumulat i, per descomptat, l’impacte exacte que tindria l’aplicació dels coeficients reductors a la pensió final.
Per facilitar aquesta anàlisi, la Seguretat Social disposa de simuladors en la seua pàgina web que permeten calcular aproximadament la quantia de la pensió en diferents escenaris. No obstant, atesa la complexitat de la normativa, molts ciutadans opten per buscar assessorament professional abans de donar el pas cap a la jubilació anticipada.
Quines alternatives existeixen a la jubilació anticipada?
Davant de l’enduriment de les condicions per a la jubilació anticipada, alguns treballadors estan explorant altres opcions per flexibilitzar el final de la seua vida laboral. Entre elles destaquen la jubilació parcial, que permet compatibilitzar un treball a temps parcial amb el cobrament de part de la pensió, o la jubilació activa, que possibilita continuar treballant després de jubilar-se sota determinades condicions.
Aquestes modalitats, menys penalitzades que la jubilació anticipada voluntària, poden resultar atractives per als qui desitgen reduir progressivament la seua activitat laboral sense patir un impacte tan sever en els seus ingressos. Tanmateix, també estan subjectes a requisits específics que no tots els treballadors poden complir.
Com afecta aquesta reforma a diferents perfils professionals?
L’impacte d’aquestes modificacions varia considerablement segons el perfil professional i la trajectòria laboral de cada treballador. Per a aquells amb carreres estables i continuades, que han acumulat molts anys de cotització, les penalitzacions seran proporcionalment menors, encara que continuïn sent significatives.
En canvi, per a treballadors amb trajectòries més irregulars o que s’han incorporat tard al mercat laboral, la jubilació anticipada pot suposar una retallada molt substancial a la seua pensió, fins el punt de fer-la pràcticament inviable des d’un punt de vista econòmic.
Especialment afectats poden resultar també aquells professionals de sectors amb alta exigència física o psicològica, que tradicionalment han recorregut més freqüentment a la jubilació anticipada per dificultats per mantenir el ritme laboral a edats avançades. Per a aquests col·lectius, la reforma pot suposar un autèntic dilema entre salut i economia.