Tàrrega, capital del setè art

Unes 300 persones van omplir ahir els Cinemes Majèstic de Tàrrega per assistir a la gala inaugural de la 12 edició del festival Galacticat, que entre dilluns passat i fins demà projectarà unes 90 obres, entre llargmetratges, curtmetratges i documentals. El director del Galacticat, Ramon Bochaca, va fer una valoració “positiva” de les primeres jornades del certamen amb més públic que en anteriors edicions destacant la sessió d’obertura de dilluns, amb mig centenar d’espectadors gràcies al programa Apropa Cultura. Bochaca va afirmar que les dos estrenes amb què van inaugurar el Galacticat són “molt necessàries” per la temàtica que aborden i per ser de directors de Ponent. D’una banda, El camí d’en Samuel de Miquel Àngel Vilardell, sobre les dificultats de les persones amb discapacitat d’accedir al món laboral i, d’altra banda, Parirem sense por d’Alba Pifarré sobre els tabús del part natural.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu tres compromisos del Galacticat: “Amb el territori, amb la seua aposta per les produccions fetes des del territori i amb ganes de mostrar el territori com a futures localitzacions; amb la llengua catalana perquè la Trobada de Talents únicament acceptava guions escrits en català, i amb la ciutat perquè ens omple Tàrrega de cine.”

Per la seua part, el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va destacar “l’apartat professional del Galacticat apostant per la creació des del territori i per al territori i el vessant de projecció amb la voluntat de ser un festival generalista per a tots els públics convertint Tàrrega, una vegada més, en la capital cultural de Ponent”.

El director del Galacticat va recordar que aquest cap de setmana la ciutat s’omplirà d’activitats vinculades amb el cine com la quarta Trobada de Talents en la qual dotze creadors presentaran els seus projectes, un fam trip amb localitzadors que visitaran Ponent o una Trobada de Festivals de Ponent. Aquesta tarda el director de la comèdia romàntica Amor en toda la cara, Gerald Filmore, presentarà el seu film i Emilio Fonseca farà el mateix amb el seu documental Salvaxe, salvaxe. Avui i demà també hi haurà sessions de curts amb directors i guionistes. Demà acabarà el Galacticat amb l’entrega de premis.