Adeu a la cita prèvia i canvi en les oposicions: Espanya impulsa una administració pública digital amb IA

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, presenta la seua estratègia per a la transformació de l’Administració General de l’Estat. Madrid. EFE/Zipi AragónEFE

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El govern d’Espanya ha anunciat un ambiciós pla per transformar radicalment el funcionament de l’Administració Pública mitjançant l’aplicació de tecnologies d’intel·ligència artificial. Aquesta iniciativa, presentada aquest dilluns pel ministre Óscar López, suposarà l’eliminació de l’obligatorietat de sol·licitar cita prèvia per realitzar tràmits administratius i la reforma del sistema de selecció d’empleats públics, amb una inversió total de 43 milions d’euros.

Durant la presentació del "Consens per una Administració oberta", el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública ha destacat que "l’IA permetrà fer un salt important en l’administració digital", comparable als avenços aconseguits amb l’arribada d’internet o l’algoritme. Aquesta estratègia, segons va explicar López, permetrà que l’Administració de l’Estat aprofiti tot el potencial dels sistemes d’IA, "desplegant totes les salvaguardes" necessàries.

L’aplicació d’aquestes noves tecnologies cerca no només agilitzar els tràmits administratius per als ciutadans, sinó també modernitzar els processos de selecció de personal per atreure el millor talent possible al servei públic. El pla compta amb el suport de diverses administracions i organismes, després d’haver estat consensuat en la Conferència Sectorial i mitjançant el diàleg amb grups parlamentaris i organitzacions de la societat civil.

Un nou model d’accés a la funció pública

Una de les reformes més destacades d’aquesta estratègia és la transformació del sistema de selecció d’empleats públics. El ministre López ha explicat que s’implementarà un nou model d’accés per als cossos de l’Administració A1 i A2, que requerirà que els opositors realitzin un postgrau específic a les escoles de Funció Pública per aconseguir la plaça.

"Aquest nou sistema ha estat consensuat, compleix el màxim rigor i amb els estàndards europeus", ha afirmat el ministre, destacant que estarà enllaçat al sistema de beques del Ministeri d’Educació per garantir la igualtat d’oportunitats. Els estudis de postgrau seran "de màxim prestigi" i, una vegada finalitzats, els millors expedients optaran a les places públiques.

Aquest canvi representa una aposta per la "dimensió qualitativa" en la selecció de personal, buscant atreure i formar als perfils més qualificats. López ha assenyalat que, quant a la "dimensió quantitativa", les ofertes públiques d’ocupació estan superant actualment la taxa de reposició, la qual cosa garanteix el manteniment dels serveis públics.

Adeu a la cita prèvia obligatòria

Una altra de les novetats més rellevants per als ciutadans serà l’eliminació de l’obligació de sol·licitar cita prèvia per realitzar tràmits administratius. Aquesta mesura, que requerirà un canvi legal, busca facilitar l’accés dels ciutadans als serveis públics, evitant les llargues esperes i els problemes de disponibilitat que s’han convertit en una queixa habitual en els últims anys.

A més, l’estratègia preveu l’agilitació de la burocràcia mitjançant la implementació del sistema "SimplexEsp", que oferirà formularis preemplenats als ciutadans, funcionant de manera similar a l’esborrany de la declaració de la renda. Els ciutadans rebran documents ja farcits que només hauran de revisar, modificar si és necessari i confirmar, estalviant temps i evitant errors.

El pla també preveu la creació d’"oficines tot en un", que centralitzaran els serveis de l’Administració en un mateix lloc. Aquestes oficines permetran, per exemple, realitzar un empadronament en una oficina de Correus, evitant desplaçaments innecessaris i simplificant els tràmits per als ciutadans.

Una plataforma sobirana d’intel·ligència artificial

Per fer possible aquest ambiciós pla de modernització, el Govern crearà una plataforma sobirana d’intel·ligència artificial amb una dotació de 14 milions d’euros. Aquesta plataforma servirà per ordenar els sistemes de gestió de dades de l’Administració i garantir la seguretat i privacitat en l’ús d’aquestes tecnologies.

La secretària d’Estat de Funció Pública, Clara Mapelli, ha subratllat que aquesta estratègia és fruit del consens assolit en la Conferència Sectorial, en el diàleg social, amb els grups parlamentaris, organitzacions de la societat civil, amb persones expertes i amb la ciutadania, la qual cosa garanteix la seua viabilitat i acceptació.

El pla comptarà amb una avaluació prèvia i, posteriorment, el Govern sol·licitarà a l’OCDE una altra avaluació que elevarà al Consell de Ministres en el quart trimestre de 2027, per valorar l’impacte real de les mesures implementades i realitzar els ajustaments necessaris.

Què és la intel·ligència artificial en l’administració pública?

La intel·ligència artificial aplicada a l’administració pública es refereix a l’ús de sistemes computacionals avançats que pot aprendre, raonar i prendre decisions per millorar l’eficiència i qualitat dels serveis governamentals. Aquests sistemes utilitzen algoritmes i models d’aprenentatge automàtic per processar grans quantitats de dades, automatitzar tasques repetitives, personalitzar serveis i optimitzar recursos.

En el context de l’administració espanyola, la IA permetrà agilitzar tràmits, reduir temps d’espera i millorar l’experiència del ciutadà. També facilitarà la presa de decisions basades en dades i la detecció primerenca de problemes o necessitats en els serveis públics. La plataforma sobirana que desenvoluparà el Govern garantirà que aquests sistemes compleixin els estàndards ètics i de privacitat necessaris.

Experts en administració digital consideren que la implementació d’aquestes tecnologies podria suposar un estalvi significatiu per a les arques públiques, estimat en centenars de milions d’euros anuals, a més d’una reducció considerable en els temps de tramitació administrativa, que en alguns casos podrien passar de setmanes a minuts.

Com afectarà el nou sistema de selecció als opositors?

El nou model d’accés a la funció pública per als cossos A1 i A2 representa un canvi de paradigma respecte al sistema tradicional d’oposicions. Els aspirants hauran de cursar un postgrau específic a les escoles de Funció Pública, després del qual els millors expedients accediran directament a les places disponibles.

Aquest sistema busca avaluar no només els coneixements teòrics dels candidats sinó també les seues competències pràctiques i habilitats transversals, com el treball en equip, la resolució de problemes o l’adaptabilitat. L’enllaç amb el sistema de beques del Ministeri d’Educació pretén garantir que tots els candidats tinguin les mateixes oportunitats, independentment de la seua situació econòmica.

Per als actuals opositors i acadèmies de preparació, aquest canvi suposarà una adaptació important en els seus mètodes i estratègies. El Ministeri ha anunciat que la transició al nou model es realitzarà de forma gradual, establint períodes d’adaptació i oferint informació detallada sobre els nous requisits i procediments.