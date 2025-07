La família de Marta Sòria dona veu al dolor per conscienciar sobre la seguretat viària “És una ferida oberta que no s’oblida”

No hi ha paraules per descriure el que va viure aquella nit del 17 d’octubre del 2016 i els dies que van seguir la família de la Marta Sòria, la jove de les Borges Blanques que va perdre la vida en un accident de trànsit a l’N-240 entre Lleida i Juneda per un avançament imprudent protagonitzat per dos vehicles que circulaven a més de 140 km/h, en una carretera limitada a 90.

“La meua filla me la van tornar en una caixa de pi”, explica la mare, Eli Capdevila, que protagonitza juntament amb la seua altra filla, la Cristina, i el pare de la Marta, Carlos Sòria, la campanya del Servei Català de Trànsit d’aquest estiu, en la qual es posa de manifest la comunicació de morts per accidents de trànsit a les famílies, i que apel·la a “l’empatia i la responsabilitat” dels conductors a conduir amb seguretat per evitar sinistres.

Va ser la germana de la Marta, que es trobava a la casa familiar de les Borges, la que va rebre aquella nit la visita dels Mossos per comunicar-li la mort de la seua germana. “Ella ens va trucar per donar-nos la pitjor notícia possible. La Marta ha mort en un accident”, explica la mare. “És un moment que et marca per sempre, tot s’enfonsa”. “El dolor no s’ha esvaït després de 9 anys, el portem cada dia. És una ferida oberta que mai no s’oblida.”

Els tres han participat en la campanya de Trànsit per intentar evitar que altres famílies visquin “el mateix infern”. L’Eli ho diu clar: “La Marta va morir per una acció criminal. Un assassinat.” “Durant l’enregistrament de la campanya els tres vam reviure emocions que semblaven enterrades, però que en realitat són sempre a flor de pell”, va dir l’Eli. “Quan dius Marta tot torna, revius el pitjor dia de la teua vida”. Va insistir que la responsabilitat a la carretera no pot dependre només de les campanyes puntuals d’estiu, Nadal o Setmana Santa. “Cada vegada que pugem a un cotxe, hem de ser conscients del que pot passar. La meua filla se’n va anar amb vida de festa i ens la van tornar morta. Això ha de fer pensar”. Per a la família la campanya és “una advertència”, una eina perquè altres pares i famílies no hagin de rebre “la notícia que mai vols rebre”.

Trànsit vol amb aquests testimonis contribuir a reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.