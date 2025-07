El nom de Blau està guanyant popularitat a Catalunya en els últims anys, especialment a la província de Lleida. Segons les dades més recents de l'Idescat, hi ha actualment 390 dones que porten aquest nom a tot el territori català, de les quals més del 60% (236) són originàries de la província de Lleida, malgrat que aquest nom tan genuí de Lleida agafa adeptes als altres territoris catalans, ja que fa pocs anys el 70% de Blaus eren de Lleida. En termes de percentatge, a Lleida el nom de Blau significa l'1,09 per cada mil dones de Lleida.

En nadons, segons l'Idescat, el nom de Blau s'ha posat els darrers tres anys a les províncies de Lleida i Barcelona. A l'ens estadístic català no hi consta cap nadó amb nom de Blau ni a Girona ni a Tarragona en els darrers tres anys. Sí que en consten a Barcelona, 40 entre el 2021 i el 2023, i 29 a Lleida en el mateix període. És a dir, ja neixen més Blaus a Barcelona que a Lleida, malgrat que en percentatges a Lleida es posi molt més. Així, a Lleida té una mitjana de 6,3 per cada mil nenes, a Barcelona, amb molta més població, el percentatge baixa al 0,67 per mil.

Segons l'INE, a tot l'Estat hi ha 406 dones que es diuen Blau, amb una mitjana d'edat de 8,8 anys. I la majoria, percentualment, es troben a Lleida.

Aquesta tendència no és casual, ja que el nom de Blau té uns forts lligams amb la ciutat de Lleida i la seva història. L'origen d'aquest nom es remunta a una antiga llegenda relacionada amb la Mare de Déu que presideix la Catedral Nova de Lleida, una escultura realitzada per Jordi Safont l'any 1447.

Una llegenda que dona nom a una generació

Segons explica la tradició, els canonges van encarregar a un escultor una imatge de la Mare de Déu per a la Porta dels Apòstols de la Seu Vella. Amb el termini a punt d'esgotar-se, l'artista va demanar ajuda al seu aprenent, qui va acabar esculpint el rostre de la verge.

Quan el mestre va veure l'obra acabada, mogut per l'enveja, va llançar un martell contra l'estàtua amb la intenció de fer-la malbé. Miraculosament, la imatge va quedar intacta, però del seu front va brollar un color blau o morat, donant així nom a la marededéu i, posteriorment, a moltes nenes lleidatanes.

Un nom en creixement més enllà del Segrià

Tot i que la majoria de les Blaus es concentren a la comarca del Segrià i més concretament a Lleida, aquest nom també comença a fer-se un lloc en altres punts de Catalunya. Després de Lleida, la demarcació amb més Blaus és Barcelona, amb 109 dones que porten aquest nom, seguida de Tarragona (34) i Girona (11).

A més, les estadístiques mostren que el nom de Blau està vivint un autèntic boom en els últims temps. Si a la dècada dels 90 només van néixer 11 nenes amb aquest nom, la posterior entre el 2000 i el 2009 en van néixer 85 (i 5 Maria del Blau). A la dècada entre el 2010 i 2019 la xifra es va disparar fins a les 213. Actualment a Lleida l'edat mitjana de les dones que porten aquest nom és de 8,8 anys, cosa que indica que és un nom que es posa des de fa pocs anys.

Una trobada anual per reivindicar les arrels

Cada 2 de febrer, dia del seu sant, desenes de Blaus es reuneixen a Lleida per celebrar el seu nom i posar en valor les seves arrels. La trobada té lloc a la Catedral Nova de la ciutat, on fan una ofrena floral i de llum a la marededéu que els dona nom. Aquell dia, si algun pare o mare crida el nom de Blau, es giren desenes de nenes.

Un nom amb història i significat

El nom de Blau és molt més que una simple denominació. És un tribut a la història i les tradicions de Lleida, un reconeixement a l'art i la religiositat popular, i una manera de mantenir vius els lligams amb la terra, fins i tot quan la vida porta a viure lluny d'ella.