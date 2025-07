Un nen d’un any i mig d’Andorra mor durant unes vacances a Punta Cana

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un nen d’un any i mig d’edat, resident a Escaldes-Engordany, ha mort mentre es trobava de vacances amb seus pares a Punta Cana, República Dominicana. Segons informa el Diari d’Andorra, el petit va començar a trobar-se malament quan era en un hotel de la zona turística i va ser immediatament traslladat a un centre mèdic per rebre atenció sanitària.

A l’hospital, se li van efectuar diverses proves i es van aplicar tractaments amb l’objectiu de millorar el seu estat de salut. No obstant, malgrat els esforços del personal sanitari, no es va poder revertir la situació i, lamentablement, es va confirmar la seua mort. La causa de la mort hauria estat el contagi d’un virus, encara que no s’han proporcionat més detalls.

Pares molt coneguts a la comunitat d’ Escaldes-Engordany

El pare del nen treballa com a agent de circulació en el comú d’Escaldes-Engordany des de fa més de 15 anys, mentre que la mare està vinculada a l’àmbit educatiu. Tots dos són figures molt conegudes i apreciades dins de la parròquia andorrana. La notícia ha generat una gran consternació tant entre els companys de feina com en l’entorn escolar i veïnal, on la família és molt estimada.

Emotiu missatge del pare a les xarxes socials

El progenitor del petit de 18 mesos ha compartit un sentit missatge a les xarxes socials, en el qual assegura que tenen "el cor trencat" i s’adreça al seu fill dient: "Amor, et trobarem a faltar. Ha estat el millor any i mig de les nostres vides". El pare expressa que "no ens fem a la idea que ja no ets amb nosaltres, que no et sentirem parlar més, que no podrem abraçar-te, que no et veurem somriure més".

A més, recalca que sempre recordaran al petit "amb la teua energia, vitalitat, intel·ligència i alegria desbordant", lamentant "com d'injusta que és la vida de vegades".

Gestions per a la repatriació

En aquests moments, s’estan realitzant les gestions necessàries per repatriar el cos del menor i acompanyar la família en aquest difícil procés. Tant les autoritats locals com diversos col·lectius de la parròquia han expressat el seu suport i condolences als pares, que estan en contacte amb les autoritats per gestionar els tràmits en un moment tan delicat i dolorós.

El comú d’Escaldes-Engordany es va posar en contacte amb els pares del nen el dia d’ahir per posar-se a la seua disposició i oferir-los qualsevol tipus d’ajuda que puguin necessitar. La comunitat escaldenca es troba commocionada per una pèrdua que ha impactat profundament la parròquia.

El Ministeri d’Afers Estrangers d’Andorra està gestionant el retorn de la família i del cos del petit al Principat.