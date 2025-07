Aragó exigeix a Catalunya que ‘pagui’ per un incendi que va casuar un menor tutelat a Lleida

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un incendi originat la matinada del passat 11 de juliol a l’edifici destinat a menors estrangers no acompanyats de Terol, ubicat al carrer Comadre, va ser presumptament intencionat. Així ho va determinar ahir la investigació policial i va confirmar que existeixen indicis que va ser un dels residents, que està tutelat per la Generalitat de Catalunya, qui va causar el sinistre. Dos dels educadors van haver de ser ingressats per inhalació de fum.

El fiscal que porta el cas ha dictaminat mesures cautelars d’internament en règim tancat per al menor, fins que se celebri el judici. Una vegada que hi hagi sentència ferma, el Govern d’Aragó sol·licitarà el trasllat del jove a Lleida, ja que el menor es va traslladar per voluntat pròpia a Terol el mes de maig passat.

Després d’arribar, el Govern d’Aragó va requerir al servei de menors de Lleida, dependent de la Generalitat, que recollís el menor i el traslladés a la seua comunitat autònoma. L’esmentat servei es va negar a recollir el menor, presumptament causant de l’incendi.

De la mateixa manera, Aragó exigirà a Catalunya que pagui el cost de la reparació dels danys ocasionats al centre de menors de Terol a causa del foc, una vegada hagin estat valorats, així com l’import de la responsabilitat civil derivada en cas de sentència ferma.