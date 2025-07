La beguda natural més fresca i hidratant de l’estiu: combat la calor, cuida el teu cor i ajuda a controlar la gana

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El consum d’aigua de síndria durant l’estiu s’ha convertit en una de les alternatives més eficaces per combatre la calor extrema que caracteritza la temporada estival. Segons dades de la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), aquesta fruita en conté més del 90% d’aigua en la seua composició, la qual cosa la posiciona com l’opció més hidratant del mercat. Els especialistes destaquen que el seu consum regular ajuda a prevenir la deshidratació, l’esgotament físic i possibles alteracions cardiovasculars relacionades amb les altes temperatures, aportant a més nutrients essencials com carotenoides, vitamines i minerals.

Durant els mesos més calorosos de 2025, els experts de l’Hospital Sahyadri han posat èmfasi en les propietats refrescants d’aquesta fruita. «La principal virtut de la síndria és la seua capacitat per hidratar el cos de forma natural. Composta en un 93 a 95% per aigua, ajuda a reposar líquids perduts per la suor i l’exposició al sol», assenyalen els especialistes. A més, el seu contingut en potassi contribueix significativament a regular els nivells d’aigua en l’organisme i mantenir la pressió arterial estable.

L’aigua de síndria no només destaca pel seu poder hidratant, sinó també per la seua aportació nutricional. Amb tot just 29 calories per cada 100 grams, es posiciona com una alternativa saludable davant les begudes industrials ensucrades. El seu elevat volum d’aigua genera una sensació de sacietat que ajuda a controlar la gana, convertint-la en una opció ideal per als qui busquen mantenir el seu pes durant la temporada de calor sense renunciar a la hidratació necessària.

Propietats nutricionals i beneficis per a la salut

La síndria destaca pel seu elevat contingut en licopè, el pigment responsable del seu característic color roig. Segons dades de la FEN, aquesta fruita conté 2.454 μg d’aquest antioxidant per cada 100 grams, una quantitat superior a la present en altres fruites. Si bé diverses investigacions han relacionat el licopè amb la reducció del colesterol i la prevenció d’alguns tipus de càncer, és important assenyalar que encara no existeix evidència científica concloent que recolzi aquestes afirmacions.

Els experts de la Fundació Espanyola del Cor subratllen que el consum regular de síndria i els seus derivats com l’aigua d’aquesta fruita contribueix a una millor regulació de la temperatura corporal durant els dies calorosos. «Se'l considera un aliment refrescant, ideal per prevenir cops de calor, erupcions cutànies i fatiga tèrmica», indiquen els especialistes. Aquesta propietat resulta particularment rellevant durant les onades de calor que en els últims anys han afectat amb més intensitat a la península ibèrica.

Quant al perfil vitamínic, la síndria aporta vitamina C, fonamental per al sistema immunològic i la salut de la pell, especialment quan aquesta s’exposa a la radiació solar. També conté vitamina A, essencial per a la visió i el manteniment de les mucoses, així com vitamines del grup B (B1, B2 i B6) que intervenen en importants funcions neurològiques i metabòliques, segons assenyalen els nutricionistes.

Beneficis cardiovasculars de l’aigua de síndria

Un dels components més interessants de la síndria és la citrulina, un aminoàcid que després de ser ingerit es transforma en arginina en el nostre organisme. Aquest procés bioquímic contribueix a la producció d’òxid nítric al cos, una substància que afavoreix la relaxació dels vasos sanguinis i millora la circulació sanguínia, proporcionant així una protecció cardiovascular més gran.

«El consum d’aigua de síndria pot representar una estratègia natural per millorar la salut circulatòria, especialment durant l’estiu quan el sistema cardiovascular se sotmet a més estrès a causa de les altes temperatures», expliquen els cardiòlegs de la Fundació Espanyola del Cor. Aquesta beguda natural podria ser particularment beneficiosa per a persones amb tendència a la hipertensió o problemes circulatoris, encara que sempre com a complement als tractaments mèdics convencionals i mai com a substitut.

Estudis recents realitzats a començaments de 2025 han documentat que la ingesta regular d’aigua de síndria pot contribuir a reduir la inflamació muscular després de l’exercici físic intens, la qual cosa la converteix en una excel·lent opció de recuperació per a esportistes durant l’estiu. Aquest efecte s’atribueix principalment al seu contingut en citrulina i a la seua capacitat per reposar electròlits perduts durant la sudoració.

Com preparar i consumir aigua de síndria correctament

Per obtenir tots els beneficis de l’aigua de síndria, els nutricionistes recomanen preparacions casolanes que preservin les seues propietats naturals. El mètode més senzill consisteix a triturar la polpa i filtrar el líquid resultant, encara que també pot consumir-se amb petits trossos de fruita per augmentar la seua aportació de fibra. S’aconsella consumir-la fresca, preferiblement acabada de preparar, ja que les seues propietats poden degradar-se amb el pas de les hores.

Els experts assenyalen que l’aigua de síndria pot potenciar els seus efectes refrescants si s’hi afegeixen fulles de menta o unes gotes de llimó, combinacions que a més enriqueixen el seu perfil d’antioxidants i vitamines. Tanmateix, desaconsellen afegir sucres o edulcorants que podrien contrarestar els seus beneficis per a la salut i augmentar innecessàriament la seua aportació calòrica.

«Per maximitzar els seus efectes hidratants, l’ideal és consumir-la a temperatura ambient o lleugerament fresca, evitant l’excés de gel que podria provocar problemes digestius», recomanen els gastroenteròlegs. Així mateix, subratllen que no s’ha de considerar com un substitut de l’aigua, sinó com un complement saludable que pot ajudar a augmentar la ingesta total de líquids durant els mesos més calorosos de l’any.