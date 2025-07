El doctor José Manuel Felices alerta sobre les fruites de l’estiu que podrien estar sabotejant el teu son

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Al ple estiu, quan les temperatures assoleixen el seu punt més alt i les fruites estivals es converteixen en el refrigeri preferit de moltes persones, els experts alerten sobre un efecte secundari poc conegut. El consum nocturn de fruites com la pinya, síndria i meló podria estar sabotejant la qualitat del son de milions de persones sense que siguin conscients d’això. Així ho ha advertit el doctor José Manuel Felices, especialista en radiologia, que ha utilitzat el seu popular compte de TikTok per difondre aquesta informació que ja ha generat milers de visualitzacions.

"La pinya, la síndria i el meló són molt sans, però poden dificultar el son", explica categòricament el doctor Felices a les seues publicacions. El metge detalla que el problema rau precisament en una de les característiques que fan tan atractives a aquestes fruites durant l’estiu: el seu elevat contingut en aigua i les seues propietats diürètiques. "En ser aliments amb un percentatge tan elevat d’aigua, quan els consumeixes abans de dormir, el teu cos els absorbeix i els processa amb gran rapidesa", aclareix l’especialista en els seus vídeos virals. Aquesta ràpida absorció provoca que el nostre organisme augmenti la producció d’orina just quan hauria d’estar entrant en fase de repòs, la qual cosa pot traduir-se en interrupcions del son per la necessitat d'anar al lavabo durant la nit.

El facultatiu ha volgut deixar clar que no es tracta de demonitzar aquestes fruites, sinó de consumir-les en el moment adequat per maximitzar els seus beneficis sense comprometre la qualitat del descans. Un consell especialment rellevant considerant que, segons els últims estudis, més del 30% de la població espanyola pateix problemes de son, una xifra que tendeix a incrementar-se durant els mesos estivals a causa de les altes temperatures.

Per què aquestes fruites afecten el son ?

L’explicació científica darrere d’aquest fenomen és bastant clara. Les fruites com la síndria o el meló contenen més d’un 90% d’aigua en la seua composició, el que les converteix en excel·lents hidratants, però també en potents diürètics naturals. En consumir-les poc abans de ficar-se al llit, l’organisme es veu obligat a processar aquesta quantitat de líquid durant les hores de descans, augmentant la producció d’orina i, conseqüentment, la necessitat de visitar el bany durant la nit.

En el cas específic de la pinya, el doctor Felices assenyala un factor addicional: "Aquesta fruita tropical conté un enzim anomenat bromelina, coneguda per les seues propietats digestives i antiinflamatòries." Si bé la bromelina resulta beneficiosa per a la digestió de proteïnes, el seu consum nocturn pot tenir un impacte estimulant en el sistema nerviós, contrarestant els efectes del triptòfan, aminoàcid present en la pinya que normalment afavoriria la producció de melatonina, l’hormona reguladora del son.

"Es tracta d’una qüestió d’equilibri", matisa el doctor Felices. "El que és bo per al cos durant el dia, no sempre és el millor abans d’anar a dormir. La pinya, per exemple, és fantàstica per a un àpat o com a postres després d’un àpat copiós, ja que ajuda la digestió. Però a la nit, quan l’organisme es prepara per alentir les seues funcions, el seu consum pot ser contraproduent", afegeix a la publicació que ha assolit ja les 100.000 visualitzacions a la popular plataforma.

El moment ideal per a disfrutar d’aquestes fruites

Davant d’aquesta situació, es pot preguntar-se: quan és llavors el moment òptim per consumir aquestes fruites tan característiques de l’estiu? Els nutricionistes coincideixen que la millor opció és incloure-les en la dieta durant el dia, preferiblement a mig matí o com a part d’un berenar saludable a primera hora de la tarda.

Aquesta recomanació permet aprofitar al màxim les seues propietats hidratants, la seua aportació vitamínica i la seua capacitat per combatre la calor estival, sense que els seus efectes diürètics interfereixin amb el descans nocturn. D’aquesta forma, l’organisme disposa de prou temps per metabolitzar l’aigua i els sucres naturals continguts en aquestes fruites, completant el procés de diüresi en un moment que no afecta el son.

Consumir aquestes fruites amb diverses hores d’antelació al moment de ficar-se al llit permet que el cos aprofiti les seues propietats nutricionals sense patir els efectes secundaris no desitjats durant la nit. Un simple canvi d’hàbits que, segons apunta el doctor Felices, podria millorar significativament la qualitat del descans de moltes persones durant aquests mesos de calor.

Alternatives fruiteres per a les nits d’estiu

Per als qui no poden resistir-se a una mossada nocturna, existeixen alternatives més adequades que no comprometen el descans. Les fruites amb menor contingut en aigua i propietats menys diürètiques, com els plàtans, les pomes o les peres, representen opcions més adequades per consumir abans d'anar-se'n a dormir.

El plàtan, en particular, conté magnesi i potassi, minerals que afavoreixen la relaxació muscular, a més de ser ric en triptòfan, precursor de la melatonina. La poma, per la seua part, presenta un índex glucèmic baix que evita pics de sucre durant la nit, contribuint a un son més estable i reparador.

Els experts en nutrició també recomanen, si es desitja consumir una mica de dolç abans de dormir, optar per un petit grapat de fruita seca o una infusió d’herbes relaxants com la camamilla o la melissa, que no només no interfereixen amb el descans, sinó que poden fins i tot afavorir-lo gràcies a les seues propietats calmants.

Què passa al nostre cos mentre dormim?

Per comprendre millor la importància de no interrompre el cicle del son, convé recordar que durant aquest període es produeixen processos fisiològics essencials per a la salut. Durant les fases de son profund, l’organisme allibera hormones que reparen teixits, enforteixen el sistema immunitari i consoliden la memòria, entre altres funcions vitals.

La interrupció freqüent d’aquestes fases, ja sigui per la necessitat d’orinar o per una digestió activa, impedeix que el cos completi adequadament aquests processos, la qual cosa a llarg termini pot traduir-se en problemes de concentració, alteracions de l’estat d’ànim i fins i tot un debilitament del sistema immunològic.

Per això, els especialistes en medicina del son insisteixen en la importància de cuidar la "higiene del son", concepte que engloba totes aquelles pràctiques que afavoreixen un descans de qualitat, entre les quals s’inclou, com assenyala el doctor Felices, fer atenció a la qual cosa mengem en les hores prèvies a ficar-nos al llit.

La importància de la hidratació a l’estiu

Malgrat aquestes advertències sobre el consum nocturn de fruites amb alt contingut en aigua, els especialistes recorden que la hidratació continua sent fonamental durant els mesos d’estiu. Les altes temperatures augmenten la sudoració i, amb ella, la pèrdua de líquids i electròlits que necessiten ser reposats per evitar la deshidratació.

La clau està en distribuir la ingesta de líquids al llarg del dia, reduint progressivament el consum a mesura que s’atansa l’hora de dormir. D’aquesta forma, es manté una hidratació òptima sense comprometre la qualitat del son. Els experts recomanen beure entre 1,5 i 2 litres d’aigua diaris, prioritzant les hores del matí i la tarda.

Com apunta el doctor Felices en els seus consells, no es tracta d’evitar completament aquestes fruites tan característiques de l’estiu, sinó de ser conscients de com i quan les consumim per optimitzar tant els seus beneficis nutricionals com el nostre descans nocturn. Un equilibri que, especialment en aquests mesos de calor intensa, pot marcar la diferència entre nits de son reparador o de constants interrupcions.