Dansa per invocar la pluja a Tàrrega
Banda Esfèrica va oferir ahir el tercer assaig obert a la plaça Major de Tàrrega de la seua proposta de dansa participativa Granotes al cel, aigua a la terra!, que es podrà veure en la pròxima edició de FiraTàrrega, els dies 11, 12 i 13 de setembre, en aquest mateix espai. Amb aquesta peça, Banda Esfèrica ret homenatge a la pluja i als refranys per invocar-la. Ho fa convertint l’espai públic en una gran festa col·lectiva de dansa en què els espectadors participen activament i ajuden la protagonista a invocar la pluja. L’espectacle de Banda Esfèrica forma part del programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega que la companyia va valorar molt positivament, especialment poder provar directament amb el públic.