SEGRE

Dansa per invocar la pluja a Tàrrega

Banda Esfèrica va oferir ahir el tercer assaig de ‘Granotes al cel, aigua a la terra!’ de FiraTàrrega. - LAIA PEDRÓS

Banda Esfèrica va oferir ahir el tercer assaig de ‘Granotes al cel, aigua a la terra!’ de FiraTàrrega. - LAIA PEDRÓS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Banda Esfèrica va oferir ahir el tercer assaig obert a la plaça Major de Tàrrega de la seua proposta de dansa participativa Granotes al cel, aigua a la terra!, que es podrà veure en la pròxima edició de FiraTàrrega, els dies 11, 12 i 13 de setembre, en aquest mateix espai. Amb aquesta peça, Banda Esfèrica ret homenatge a la pluja i als refranys per invocar-la. Ho fa convertint l’espai públic en una gran festa col·lectiva de dansa en què els espectadors participen activament i ajuden la protagonista a invocar la pluja. L’espectacle de Banda Esfèrica forma part del programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega que la companyia va valorar molt positivament, especialment poder provar directament amb el públic.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking