TRIBUNALS
Es declara culpable de la mort de Matthew Perry
Un metge acusat en relació amb la mort de l’actor Matthew Perry es va declarar culpable ahir davant d’una cort de Los Angeles de múltiples càrrecs per facilitar ketamina a l’estrella de la sèrie Friends, segons van informar mitjans nord-americans.
Salvador Plasencia, conegut com Dr. P., i un dels cinc acusats en la defunció de l’actor l’octubre del 2023, es va declarar culpable de quatre delictes greus de distribució de ketamina, d’acord amb informació citada per Los Angeles Times.Plasencia, de 43 anys, va subministrar la droga a Perry –qui era vulnerable a causa del seu historial d’addicció– a través del seu assistent resident, Kenneth Iwamasa.
Plasencia s’enfronta a una pena de fins a 40 anys de presó i una multa de dos milions de dòlars. També haurà de renunciar a la llicència per exercir la medicina.