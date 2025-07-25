Els formats estalvi poden sortir més cars: compara el preu per quilo abans de comprar al supermercat
Fitstore.es i l’OCU adverteixen que els packs de productes o formats més grans poden acabar costant més que l’envàs original
Als supermercats, és habitual trobar productes presentats en formats familiars o d’estalvi, que aparenten ser opcions més econòmiques per la seua mida o per vindre agrupats en paquets de diverses unitats. Aquests productes solen tenir etiquetes cridaneres, colors vius i paraules com a “pack estalvi”, “format econòmic” o “familiar”, dissenyades per captar l’atenció i generar la sensació que s’està fent una compra intel·ligent. Tanmateix, darrere d’aquestes ofertes pot amagar-se un engany: el preu per unitat de pes o volum —és a dir, per quilo o litre— pot ser més elevat que el dels envasos individuals.
Un estudi recent realitzat per l’empresa de comerç electrònic Fitstore.es ha revelat que la diferència de preu per quilo o litre entre els formats grans i els envasos individuals pot superar el 18 %. Encara més preocupant, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha arribat a documentar diferències de més del 80 % a determinats productes. És a dir, el que es ven com un estalvi pot acabar costant molt més.
Aquest fenomen afecta una gran varietat de productes d’ús diari. Ja sigui en alimentació, neteja de la llar o higiene personal, és fàcil trobar formats grans o packs múltiples que, si s’analitzen amb detall, resulten ser menys rendibles. Llet, refrescos, arròs en gotets, galetes, batuts, detergents o gels de bany són només alguns exemples. Els productes s’agrupen o s’amplien en mida per fer l’efecte d’un millor preu global, quan en realitat, en dividir el cost entre la quantitat real, el resultat pot ser sorprenentment més car.
El truc està en l’etiquetatge
La clau està en com es presenten els preus. Moltes vegades, el primer que veiem és el preu total del producte. Però el que realment importa —per saber si estem davant d’una bona oferta o no— és el preu per quilo o per litre, una xifra que ha de figurar obligatòriament a l’etiqueta, encara que sol passar desapercebuda. Aquesta és la unitat de mesura que permet comparar productes de diferents mides i prendre una decisió racional basada en el cost real.
Els supermercats i les marques ho saben. Saben que la majoria dels consumidors compren amb pressa, moltes vegades sense temps per examinar cada etiqueta. Per això juguen amb el disseny dels envasos, la seua col·locació a les lleixes i fins i tot amb el tipus de font que utilitzen per destacar certs missatges. Un producte en format gran, col·locat a l’altura dels ulls i adornat amb missatges com “+ estalvi” o “+ quantitat”, desperta la impressió automàtica que és millor opció. Però aquesta suposició, si no es comprova, pot acabar costant més del previst.
Estratègies visuals que indueixen a l’error
Aquestes tàctiques comercials estan dissenyades per apel·lar als nostres hàbits de compra més automàtics. El format “gran” o “doble” activa mentalment la idea que el preu per unitat serà més baix, quan no sempre és així. A més, els envasos més voluminosos fan la sensació de més valor, encara que no sempre contenen més quantitat efectiva o l’estalvi promès.
Sovint, els productes en formats més grans són col·locats en zones visibles del supermercat, com els extrems dels passadissos o a les capçaleres de gòndola, mentre que els formats petits queden relegats a les lleixes més baixes o més alts, fora del camp de visió habitual. Aquesta distribució influeix en la nostra decisió sense que siguem del tot conscients.
Compres impulsives i desinformades
La pressa i la falta de planificació juguen en contra del consumidor. Fer la compra sense una llista clara, deixant-se portar per les promocions del moment o per l’impuls visual, obre la porta a caure en aquestes trampes. En lloc d’analitzar si el pack realment ofereix un millor preu, moltes vegades ens deixem portar per l’estètica del producte o per la suposició de què “més gran és millor”.
A més, no sempre fem atenció al fet que, en molts casos, en comprar un pack múltiple, estem comprant més quantitat de la que realment necessitem. Això pot portar al malbaratament de producte, especialment en el cas d’aliments peribles, o a una despesa innecessària a llarg termini.
Com comprar de forma més eficient
Per evitar caure en aquestes estratègies, la millor eina és la informació. Aturar-se uns segons a comprovar el preu per quilo o litre pot marcar una gran diferència en la despesa total. També és útil tenir una llista de la compra preparada amb temps, centrada en el que realment es necessita, i evitar les decisions improvisades que solen afavorir les compres menys avantatjoses.
Un altre bon hàbit és revisar el contingut net dels productes. Alguns envasos grans, per exemple, inclouen més quantitat d’aire o embolcalls innecessaris, la qual cosa contribueix a aquesta il·lusió de volum sense correspondre’s amb un augment proporcional de producte.
Un estalvi real està en els detalls
En definitiva, comprar de forma més intel·ligent no requereix grans esforços, però sí una mica més d’atenció. No es tracta de rebutjar tots els packs o formats familiars, sinó de comprovar si realment estan oferint un estalvi. Amb freqüència, en fer el càlcul del preu per unitat de mesura, es descobreix que l’opció més rendible no és la més gran ni la que té la paraula “estalvi” a l’envàs.
Amb una mica de planificació, observació i comparació, és possible sortejar les trampes visuals i comercials que ens trobem diàriament als supermercats. Així, en lloc de deixar-nos portar per l’impuls o l’aparença, podrem prendre decisions més racionals que beneficiïn tant la nostra butxaca com el nostre consum responsable.