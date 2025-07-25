TRADICIONS
Emma Vilarasau, pregonera de les festes de La Mercè
L’actriu donarà el tret de sortida a la celebració el 23 de setembre. El seu discurs girarà entorn de les arts escèniques
La pregonera de la festa major de Barcelona, La Mercè, serà la popular actriu Emma Vilarasau (Sant Cugat del Vallès, 1959). Així ho va anunciar ahir en l’acte de presentació de l’edició de 2025 l’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que va destacar la figura de Vilarasau com a referent indiscutible del teatre i la televisió catalana, valorant la seua trajectòria artística de més de 40 anys. L’actriu va mostrar emoció i respecte pel repte, i va avançar que el pregó girarà entorn del seu vincle amb la ciutat. Vilarasau va revelar que, al principi, la proposta de fer el pregó li va generar “nervis i dubtes”, però que finalment la va acceptar emocionada: “Em fa molta il·lusió. Em sento molt honrada”, va afirmar. Malgrat que no va nàixer ni resideix actualment a Barcelona, va subratllar que la seua vida professional ha estat “profundament vinculada” a la capital catalana. “La ciutat és la gent que la fa. I jo he tingut la sort de créixer personalment i artísticament aquí, gràcies al públic de Barcelona”, va afegir.
El text del pregó es troba encara en procés d’escriptura, però la intenció de l’actriu és que sigui un homenatge a les arts escèniques i al paper que Barcelona ha tingut en la seua carrera.
L’acte de la lectura del pregó es preveu el dimarts 23 de setembre i la cerimònia de cloenda de La Mercè tindrà lloc el diumenge 28, amb el tradicional espectacle piromusical.