La Guàrdia Civil respon la pregunta de cada estiu però, en lloc d’aclarir-ho, confon els usuaris de TikTok
L’institut armat ha sembrat dubtes a la xarxa respecte a les xancletes al cotxe: la possibilitat de ser sancionat depèn en molts casos del criteri de l’agent que realitzi la inspecció
La Guàrdia Civil ha ofert un aclariment sobre la polèmica que suscita l’ús de xancletes i un altre tipus de calçat durant la conducció. En els últims dies, aquesta qüestió ha generat debat arrel de la publicació d’un vídeo a TikTok a causa de contradiccions en la interpretació de la normativa quant a possibles multes. La resposta oficial no ha satisfet bona part de conductors.
La institució estableix que, encara que no existeix una prohibició expressa que impedeixi conduir amb xancletes o fins i tot descalç, la possibilitat de ser sancionat depèn en molts casos del criteri de l’agent que realitzi la inspecció. Segons expliquen des de la Guàrdia Civil, "no està prohibit utilitzar aquest tipus de calçat, però es recomana no fer-ho" per garantir la seguretat. No obstant, "la potestat d’imposar una multa dependrà de si l’agent considera que aquest calçat afecta la conducció segura".
Aquesta ambigüitat ha provocat que molts usuaris expressin la seua frustració. Per exemple, un usuari comenta que "o sigui, que em multaran depenent de l’estat d’ànim del guàrdia civil", reflectint la percepció d’arbitrarietat. D’altres pregunten directament: "Es pot conduir descalç?" o si, sent legal, existeix realment l’amenaça de ser multat. Un usuari fins i tot assegura que coneix persones que han estat sancionades, malgrat que la normativa no prohibeix ni regula explícitament el calçat durant la conducció.
Normativa actual sobre el calçat i la conducció
La legislació de trànsit a Espanya, recollida al Reglament General de Circulació, estableix que tot conductor ha d’utilitzar calçat adequat que permeti un correcte maneig dels comandaments del vehicle. Tanmateix, el text no especifica tipus concrets de calçat prohibits o permesos. Això obre la porta a interpretacions segons la situació concreta i el criteri de l’agent de trànsit.
En aquest context, la Guàrdia Civil 'recomana evitar calçat que pugui dificultar el maneig dels pedals’, com pot ser calçat amb sola llisa, xancletes, sandàlies o conduir descalç. No obstant, al no estar tipificat com a infracció, la imposició d’una multa es justifica únicament si es determina que el calçat és objecte o causa directa de risc per a la seguretat viària.
Per tant, una inspecció rutinària podria derivar en una sanció si l’agent considera que el calçat limita la capacitat de reacció o provoca dificultat per controlar el vehicle. Aquest factor subjectiu és precisament el motiu de la polèmica, ja que no hi ha un criteri unànime.
Repercussions i opinions ciutadanes
La polèmica s’ha reflectit en nombrosos missatges d’usuaris. Alguns expressen que si es recomana evitar el seu ús perquè comporta riscos, "llavors, per què no es modifica la normativa perquè quedi clar?" Un usuari de TikTok assenyala que seria molt més senzill "canviar la normativa i indicar els tipus de calçat que són permesos" i així acabar amb el debat.
D’altra banda, la Guàrdia Civil insisteix que la seua funció és vetllar per la seguretat viària, i encara que la normativa pot quedar curta en aquest aspecte, el criteri de cada agent s’empara a avaluar les condicions de conducció per prevenir accidents. Malgrat tot, usuaris manifesten descontentament en TikTok davant de la sensació d’arbitrarietat, i preguntes com "em poden multar amb xancletes sent legal?" continuen sent recurrents.
No falten els que defensen el risc potencial relatant una experiència personal on "una xancleta es va ficar entre els pedals i va resultar ser perillós". D’altres recorden que el problema real en algunes zones és el mal estat de les carreteres, que pot ser causa d’incidents més que el tipus de calçat, com apunta un altre usuari.
Què recomana la Guàrdia Civil sobre calçat per conduir?
Malgrat la falta d’una prohibició específica, la Guàrdia Civil aconsella utilitzar calçat que garanteixi fermesa i precisió en conduir, com tancar les sabates amb sola antilliscant i evitar sandàlies o xancletes. També recorden que conduir amb calçat inadequat podria constituir un factor de risc i, per tant, motiu de sanció si produeix algun problema o incident o dificulta el control del vehicle.
A la pràctica, i davant de la falta de regulació concreta, la recomanació és evitar possibles riscos i no basar la seguretat en la sort o en la interpretació de l’agent que controli la via.
El debat sobre conduir descalç
Quant a conduir descalç, que també genera dubtes similars, la Guàrdia Civil indica que no està prohibit a Espanya, però considera que el millor calçat sempre serà el que permeti un control correcte dels pedals, sense interferències ni dificultats.
Alguns conductors es qüestionen com una pràctica aparentment legal pot derivar en multa, al que el cos explica que la sanció seria per conducció negligent o imprudent si el calçat (o la falta d’ell) redueix la seguretat i causa un problema.
Aspectes legals i anomenades a l’actualització normativa
L’absència d’una regulació específica sobre el calçat obligatori per conduir manté el buit que genera inseguretat jurídica per als conductors i agents de trànsit. Diversos experts i usuaris reclamen una revisió legislativa concreta que inclogui els tipus de calçat permesos i prohibits per evitar interpretacions ambigües.
Així ho expressa un usuari en TikTok: "Per què no canvieu ja la normativa i poseu els tipus de calçat que són permesos per conduir i final del dilema?".
Mentrestant, la Guàrdia Civil manté la recomanació d’utilitzar un calçat adequat i apel·la al sentit comú per prevenir qualsevol risc que pugui influir en la seguretat viària.