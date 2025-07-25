Quin és el gelat més saludable de l’estiu? Té menys calories, més proteïnes i enormes beneficis probiòtics
Aquestes postres guanyen terreny en les preferències del públic i en les recomanacions dels especialistes en plena temporada estival
El gelat de iogurt natural sense sucre afegit és l’opció més saludable del mercat segons diversos estudis nutricionals publicats en l’última dècada. Aquesta alternativa, que ha experimentat un notable creixement en popularitat durant els últims anys, destaca per la seua menor aportació calòrica, més contingut proteic i beneficis probiòtics per a la salut digestiva davant els gelats tradicionals.
Amb l’arribada de l’estiu de 2025, el consum de gelats es dispara a Espanya, on cada vegada més consumidors busquen alternatives més equilibrades que els permetin disfrutar d’aquestes postres refrescants sense comprometre la seua alimentació. El frozen iogurt, com es coneix internacionalment, ha captat l’atenció de nutricionistes i experts en alimentació per les seues propietats nutricionals superiors.
Una anàlisi comparativa revela que mentre una porció de 100 grams de gelat tradicional aporta entre 200 i 250 calories, amb elevats nivells de greix saturat i fins 20 grams de sucre, el gelat de iogurt natural pot contenir només entre 80 i 120 calories, menys del 3% de greix i únicament entre 5 i 8 grams de sucre natural procedent de la lactosa, sense sucres afegits.
Beneficis nutricionals avalats per organismes internacionals
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) han reconegut en diverses publicacions el valor dels probiòtics, destacant el seu paper potencial en l’equilibri de la microbiota intestinal. El iogurt, en ser un aliment fermentat, conté aquests microorganismes beneficiosos que poden mantenir-se parcialment actius fins i tot després del procés de congelació.
Un altre punt fort d’aquesta alternativa és la seua aportació proteica, especialment quan s’elabora amb iogurt grec, podent oferir fins 10 grams de proteïna per porció, una quantitat significativament superior a la que trobem als gelats convencionals. A més, proporciona calci i vitamina B12, nutrients essencials en una dieta equilibrada.
Com distingir les opcions realment saludables
No obstant, els experts adverteixen que no tots els productes etiquetats com a "gelat de iogurt" compleixen aquestes característiques saludables. Molts dels quals es comercialitzen en supermercats i cadenes especialitzades inclouen sucres afegits, xarops, colorants i altres additius que redueixen considerablement els seus beneficis nutricionals.
La lectura d’etiquetes es converteix en una eina fonamental per al consumidor. Els ingredients haurien de ser mínims: iogurt natural i potser fruita fresca. La presència de xarops de panís o olis hidrogenats ens indica que som davant d’un producte menys saludable.
Els especialistes recomanen optar per versions casolanes, la preparació de les quals és relativament senzilla: n’hi ha prou amb utilitzar iogurt natural sense sucre, fruita fresca o congelada i, si es desitja, un endolcidor natural com dàtils o plàtan madur. En batre i congelar aquesta barreja, s’obté unes postres cremoses amb ingredients controlats i sense conservants.
El gelat de iogurt com a part d’una alimentació equilibrada
Els especialistes coincideixen que, malgrat els seus avantatges nutricionals, el gelat de iogurt ha de consumir-se amb moderació i no considerar-se com un substitut de menjars o un aliment miraculós.
Per als qui segueixen dietes específiques, existeixen també versions vegetals elaborades amb iogurts de soja, coco o ametlla, encara que les seues propietats nutricionals varien respecte a les opcions làcties tradicionals. Aquestes alternatives solen tenir menor contingut proteic però poden resultar adequades per a persones amb intolerància a la lactosa o que segueixen dietes vegetarianes.
Què és exactament el frozen iogurt?
El frozen iogurt o gelat de iogurt són unes postres congelades elaborades principalment a base de iogurt en lloc de crema, com passa amb els gelats tradicionals. Es caracteritza per mantenir part dels cultius vius propis del iogurt després del procés de congelació, la qual cosa li confereix propietats probiòtiques beneficioses per a la flora intestinal.
Originari dels Estats Units en la dècada de 1970, aquest producte va guanyar popularitat com a alternativa més lleugera als gelats convencionals. En la seua versió més saludable, s’elabora a partir de iogurt natural, preferiblement grec per la seua concentració proteica més gran|important, sense addició de sucres refinats, conservants ni colorants artificials.
La textura del gelat de iogurt sol ser més lleugera i menys cremosa que la del gelat tradicional, amb un característic toc àcid propi del iogurt que equilibra la dolçor natural de la lactosa o de les fruites que s’afegeixen com saboritzants.
Com preparar gelat de iogurt casolà?
L’elaboració casolana garanteix el control total sobre els ingredients i permet personalitzar el resultat segons preferències individuals. La recepta bàsica és senzilla i requereix pocs elements: iogurt grec sense sucre, fruita fresca o congelada per aportar sabor i, opcionalment, un endolcidor natural.
El procés consisteix a barrejar el iogurt amb la fruita prèviament triturada, afegir l’endolcidor si es desitja, i congelar la barreja. Per aconseguir una textura més cremosa, és recomanable remoure la preparació cada 30 minuts durant les primeres 2 hores de congelació, o utilitzar un refrigerador casolà que realitzi aquesta funció automàticament.
Entre les combinacions més populars destaquen el gelat de iogurt amb fruits rojos, amb plàtan i canyella, o amb mango i un toc de llima. Aquestes versions casolanes no només resulten més econòmiques que les comercials, sinó que permeten ajustar el nivell de dolçor i evitar qualsevol tipus d’additiu innecessari.