Animació per a tots els públics: La Bordeta continua immersa en les seues celebracions amb la festa de l’escumada
I Jaume I amb el 18è campionat de bitlles. Raimat celebra la 39a edició del concurs de paelles amb un dinar popular
Els barris de la Bordeta, Jaume I i Raimat van celebrar ahir les seues festes majors seguint un ampli programa d’activitats que es prolongarà tot el cap de setmana. La Bordeta té prevista avui una festa infantil de l’escuma a les 11 hores a la plaça del Mercat. La missa i processó a Sant Jaume a la parròquia de Sant Agustí serà a les 20 h. A partir de les 18.30 h al Parc de l’Aigua hi ha programada la festa dels 80’s i a les 23.30 h es preveua l’actuació del grup Jamaika. Per la seua part, l’Associació de Veins de Jaume l té previst a les 10 h el 18è campionat de bitlles a La Panera i a les 11 h el concurs de dibuix infantil i juvenil al local social. La Colla de Grallers i els seus gegants es preveu que desfilin a les 20 h donant pas als Diables de Lleida, que encendran les festes. El tradicional sopar de germanor està previst a les 22 h i més tard el ball amb el grup G43. Raimat segueix avui la seua celebració prevista a les 12.30 h al parc de les piscines amb la 39è edició del concurs de paelles i un dinar popular. La sala d’actes del casal social s’omplirà de música amb el concert Canta’m! i el vespreig més rumber vindrà amb el grup Almayson, programat a les 20 h. La festa es preveu que segueixi a partir de mitjanit amb el xou Didac Chelist I Led Boys i seguirà amb els DJ Hector Ortega, Jordi Laro i Abel Purroy.