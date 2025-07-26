MÚSICA
Els acordionistes arranquen a la Seu d'Urgell
La cita musical celebra mig segle d’història amb 15 actuacions que s’allargaran fins al dia 29. Arsèguel acollirà avui la jornada central i el concert principal del certamen d’aquesta nit
El jardí de l’hotel Andria de la Seu va repetir ahir com a escenari del concert inaugural de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que aquest any compleix mig segle d’història. Les primeres notes van ser per al Pirineu català, amb l’actuació del duet format per Agustí Busquets, amb l’acordió diatònic, i Narcís Mujal, amb el seu contrabaix i el seu fiscorn.
Els intèrprets locals van estrenar la sessió amb una sardana batejada com De Sisquer a la Seu dedicada als veïns dels pobles de muntanya que es desplacen diàriament fins a la capital de la comarca per treballar, comprar o anar al metge. Després d’una gran ovació, va seguir la interpretació de l’escocès Gary Blair. A l’acordió cromàtic i va acabar amb un viatge cap al Quebec, amb els músics Raynald Ouellet (acordió diatònic) i Alexandre Patry (acordió diatònic).
El festival va ser el punt de partida de la recuperació de l’acordió diatònic a Catalunya, Aragó i el País Valencià, i any rere any s’ha anat consolidant com a centre d’intercanvi cultural amb països d’arreu del món. La presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, va qualificar de “miracle” haver convertit en “patrimoni immortal un instrument que havia estat el més quotidià de les places dels nostres pobles”. “La cultura i la recuperació d’elements patrimonials estan condemnats a l’oblit però l’acordió és més viu que mai i tot és gràcies a tu”, va asseverar Lladós referint-se a Artur Blasco, fundador de la Trobada, que al seu torn va destacar “la internacionalització” del certamen “gràcies als convenis de col·laboració aconseguits al llarg de cinquanta anys amb països d’Amèrica i Europa”. El més antic data de fa 22 anys amb el Quebec, va apuntar. Per a Blasco, la Trobada ha permès “obrir la porta als joves de l’Alt Urgell al món de la música tradicional”.