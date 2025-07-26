L’ACA destina 1,6 milions d’euros a projectes d’R+D+i per millorar la gestió de l’aigua i fer front a les inundacions
Els ajuts es divideixen entre iniciatives de preservació del medi aquàtic i projectes d’alerta i resposta davant del risc d’inundació
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha atorgat deu ajuts destinats a projectes d’investigació, desenvolupament i innovació (R+D+i) amb l’objectiu d’impulsar la regeneració de l’aigua, la gestió del risc d’inundació i la millora de la qualitat del medi aquàtic. La dotació total ascendeix a 1,6 milions d’euros, segons ha informat l’ACA aquest divendres en un comunicat.
Les ajudes es divideixen en dues línies d’actuació: una primera de 1,2 milions d’euros per a iniciatives relacionades amb la gestió sostenible de l’aigua i la conservació del medi aquàtic, i una segona de 400.000 euros centrada en projectes de recerca aplicada a la gestió del risc d’inundació, en el marc de l’especialització intel·ligent.
Dins del primer àmbit, s’han concedit set ajuts a institucions com Eurecat, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes. Aquests projectes se centren en aspectes com la reutilització de l’aigua per a usos potables, el control de la qualitat de les masses d’aigua en temps de sequera, la proliferació de cianobacteris als embassaments, i l’impacte del canvi climàtic en la capacitat d’embassament i els ecosistemes marins.
Pel que fa a la línia d’ajudes per fer front al risc d’inundacions, s’han finançat tres projectes: el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en la Enginyeria rebrà 145.501 euros per desenvolupar un sistema d’alerta primerenca; la UPC comptarà amb 105.993 euros per un sistema avançat d’avisos; i la Universitat de Barcelona rebrà 148.504 euros per aplicar la intel·ligència artificial en processos de participació ciutadana vinculats a les inundacions. Aquests projectes s’afegeixen als sis que es van finançar en el cicle de planificació anterior (2016-2021), amb una inversió de 1,2 milions d’euros.