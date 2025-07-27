HISTÒRIA
Bellvís reviu la seua llegenda
La localitat viatja al segle XVII amb la 29 edició dels Firals. Tradicions, música, titelles, teatre i mercat d’època
Els veïns de Bellvís viatgen aquest cap de setmana al segle XVII amb la celebració dels Firals, que recupera la llegenda de Cal Bufalà i atreu nombrosos visitants. Aquesta festa tan tradicional se celebra enguany en vuit escenaris, com el Mercat, el de la representació de L’Anella de Cal Bufalà, els Firals Jam Slam i la Tarima dels Nobles. Els veïns interpreten escenes quotidianes del segle XVII i la història d’amor del Joan i la Maria, enfrontats al capità Rodrigo. Les activitats van començar divendres amb la tradicional caminada cap als Arcs, on es va rebre els nobles amb un espectacle que va incloure bandits, danses, gegants, un ball de torxes, acrobàcies i focs. També hi va haver un concert de Laia Talarn i Dídac Solé.
Ahir, el pregó inaugural va estar acompanyat de tambors i malabars infantils. El mercat d’època i la representació de la llegenda amb titelles van fer gaudir de valent grans i petits, seguits d’un vermut i una degustació de vins, mentre que a la nit hi va haver sopar tradicional, espectacles i el ball del búfal. Els més joves van participar en una Akampada Vikinga. Avui les activitats que destaquen són la xocolatada popular, el repic de campanes, el bateig dels petits de la Casa Bufalà i un recital en honor a Francesc Fabregat. Aquesta jornada inclou el desenllaç de la història i un sopar de comiat.