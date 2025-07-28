El permís per naixement augmentarà a 17 setmanes des de demà
El Consell de Ministres aprovarà també la retribució de dos setmanes del permís per cura, podent gaudir-se de fins que el menor compleixi 8 anys
El govern d’Espanya aprovarà demà l’ampliació del permís per naixement de les actuals 16 setmanes a 17 setmanes, a més d’incloure la retribució al 100% de dos de les vuit setmanes del permís per cura que podran gaudir-se fins que el menor compleixi 8 anys. El president Pedro Sánchez ha anunciat aquesta mesura avui, 28 de juliol de 2025, durant una roda de premsa de balanç del curs polític, qualificant-la com una "ampliació històrica" dels drets laborals per a famílies.
"M’agradaria anunciar-los que el govern de coalició progressista portarà demà al Consell de Ministres una ampliació històrica dels permisos de naixement i de cures, i gràcies a ella els ciutadans podran disfrutar, a partir d’ara, de tres setmanes més de permisos retribuïts per cuidar els seus fills i les seues filles, que se sumaran a les 16 setmanes que ja estaven en vigor gràcies a les polítiques socials que ha impulsat aquest Executiu", ha explicat Sánchez. El mandatari ha destacat que les dos últimes setmanes podran gaudir-se de manera flexible fins que el nen compleixi els vuit anys, una mesura que se sumeixi a la setmana addicional del permís per naixement.
Un aspecte particularment rellevant d’aquesta nova normativa és el seu caràcter retroactiu, ja que podran beneficiar-se les famílies els fills del qual hagin nascut des del 2 d’agost de 2024. Aquesta decisió busca donar cobertura als qui van tenir fills durant el període en què Espanya hauria d’haver traslladat la Directiva europea sobre conciliació, evitant així crear desigualtats entre famílies per qüestions temporals.
Beneficis especials per a famílies monoparentals
El nou real decret-llei preveu una millora substancial per a les famílies monoparentals, que passaran de tenir 16 setmanes a disfrutar de 32 setmanes de permís per naixement o cures. El president ha assenyalat que aquestes famílies, encapçalades en un 80% per dones (monomarentals), rebran aquest suport addicional per compensar l’absència d’un segon progenitor que pogués disfrutar de permisos.
"El que vull dir amb això és que, davant les retallades que vam patir en el passat, avui hi ha una ampliació de drets constant i persistent per part del Govern d’Espanya. I per tant, el que fem és reforçar el nostre Estat del Benestar i també fer beneficiari d’aquestes polítiques a les famílies", ha subratllat Sánchez, encara que ha reconegut que "encara queda moltíssima feina per fer" en matèria de conciliació laboral i familiar.
Acord entre PSOE i Sumar després de negociacions intenses
Aquestes mesures són fruit d’un acord assolit entre PSOE i Sumar dins del Govern de coalició. Segons fonts del partit liderat per Yolanda Díaz, Sumar ha mantingut la "pressió" per aprovar el Reial Decret-llei en el Consell de Ministres de demà, 29 de juliol de 2025, amb l’objectiu d’evitar una sanció econòmica per part de la Unió Europea.
El pacte preveu un increment immediat d’una setmana en el permís per naixement (de 16 a 17 setmanes) i dos setmanes addicionals de permisos parentals retribuïts al 100% per a cures fins que el menor compleixi 8 anys. A més, inclou el compromís polític d’incrementar gradualment aquests permisos fins assolir un total de 20 setmanes entre els parentals i els de naixement.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va defensar ahir la necessitat d’aprovar aquesta ampliació "no per caprici" sinó per responsabilitat econòmica, ja que Espanya està pagant una multa diària per no haver adaptat la seua legislació a la normativa europea en temps i forma.
La multa europea que Espanya intenta evitar
Un dels factors que ha accelerat l’aprovació d’aquesta mesura és la sanció econòmica que la Unió Europea està imposant a Espanya per no haver traslladat a temps la Directiva sobre conciliació familiar. Segons va explicar Díaz, el país està pagant actualment 9.000 euros diaris de multa, una quantitat que s’incrementaria fins els 43.000 euros diaris a partir de l’1 d’agost de 2025 si no s’aprovava la nova normativa.
"Volem que s’aprovi ara, no per caprici, sinó perquè és una gran irresponsabilitat que tirem, permeti’m l’expressió, els diners públics a raó de 43.000 euros al dia," va assenyalar la vicepresidenta, que va calcular que la multa podria assolir aproximadament els 10 milions d’euros si es dilatava l’aprovació del real decret-llei.