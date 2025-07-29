Mercadona estrena una nova web per buscar feina més àgil i personalitzada
La cadena permet ara crear un perfil únic i fer seguiment dels processos de selecció de manera àgil
Mercadona ha obert les portes del seu nou portal d’ocupació, una eina "completament renovada" que suposa un canvi radical en la manera de gestionar les candidatures per connectar amb el talent, segons va informar la companyia en un comunicat.
Aquest nou espai, caracteritzat per ser més intuïtiu i àgil, permet a qualsevol persona interessada en treballar en Mercadona crear el seu perfil personal "de forma àgil, rebre propostes de l’empresa conforme a les seues preferències i fer seguiment dels processos de selecció en què estigui participant", segons van apuntar les mateixes fonts.
A diferència de l’anterior portal, on no es guardaven els perfils dels candidats i era necessari inscriure’s repetidament en cada vacant, introduint les dades en cada ocasió, aquesta nova plataforma ofereix una experiència molt més fluida i centrada en l’usuari.
Enfocament centrat en el candidat
En aquesta nova eina, Mercadona posa el focus en el candidat. "Hem dissenyat un portal intuïtiu, de navegació clara i pensat perquè optar a treballar en Mercadona sigui més senzill", va destacar sobre això la responsable de Captació de Talent de la companyia, Marina Ramírez.
Funcionament del nou sistema
Actualment, qualsevol persona interessada en treballar en la cadena de supermercats pot crear un perfil únic que es manté actiu a la plataforma. Els candidats poden inscriure’s pujant el seu currículum, connectant amb LinkedIn o omplint les dades manualment, a més d’indicar les seues preferències per jornada, tipus de contracte, ubicació o àrea d’interès.