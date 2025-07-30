Cansat de Meta AI? Com desactivar-ho de WhatsApp i per què hauries de fer-ho
Preocupació per la privacitat, crítiques a la seua utilitat i mètodes per ocultar-ho sense poder eliminar-lo
La integració de Meta AI a la plataforma de missatgeria WhatsApp continua generant reaccions trobades entre els usuaris. L’assistent basat en intel·ligència artificial, que va ser implementat per la companyia de Mark Zuckerberg per oferir respostes instantànies i generació de contingut, ha dividit els usuaris: mentre alguns aprofiten les seues funcionalitats, d’altres busquen activament maneres de reduir la seua presència en l’aplicació. Les principals preocupacions giren entorn de la privacitat de les dades, la confiança en Meta com a empresa i la utilitat real que aporta aquesta eina.
La controvèrsia sobre Meta AI no ha cessat des del seu llançament, amb un creixent nombre d’usuaris que prefereixen una experiència més neta i tradicional de WhatsApp. Encara que la companyia assegura que la privacitat està garantida mitjançant el xifratge d’extrem a extrem, molts usuaris espanyols es mostren escèptics i prefereixen limitar la seua interacció amb aquesta tecnologia. La impossibilitat d’eliminar completament l’assistent en alguns mercats, com passa a Espanya, ha intensificat el debat sobre l’equilibri entre innovació tecnològica i el respecte a les preferències dels usuaris.
A diferència dels usuaris europeus, que compten amb més opcions de personalització gràcies a la normativa de protecció de dades, els espanyols s’han de conformar amb mètodes alternatius per reduir la visibilitat de Meta AI sense poder desactivar-la per complet. Aquesta situació ha portat a un increment significatiu en les recerques de tutorials i guies sobre com minimitzar la presència de l’assistent virtual en l’aplicació de missatgeria més utilitzada del país.
Motius principals per voler desactivar Meta AI en WhatsApp
Les raons per les quals molts usuaris busquen reduir la presència d’aquesta intel·ligència artificial als seus dispositius són diverses. En primer lloc, hi ha una creixent preocupació per la privacitat i el maneig de dades personals, malgrat les garanties ofertes per Meta. La companyia ha intentat tranquil·litzar els usuaris afirmant que les converses són segures, però la desconfiança persisteix entre molts usuaris.
Un altre factor determinant és la preferència per una interfície més senzilla i lliure d’elements addicionals. Molts usuaris de WhatsApp valoren la simplicitat original de l’aplicació i veuen en Meta AI un afegit innecessari que complica l’experiència d’usuari. A més, alguns han reportat imprecisions en les respostes generades per la intel·ligència artificial, la qual cosa disminueix la seua utilitat pràctica.
La presència constant de Meta AI en la llista de xats també és motiu de molèstia per als qui no utilitzen la funció. Aquests usuaris consideren que ocupa espai en la interfície sense aportar valor a la seua experiència, especialment quan existeixen altres alternatives d’IA que poden utilitzar-se de forma independent sense estar integrades a l’aplicació de missatgeria.
Guia pas a pas per minimitzar la presència de Meta AI
Encara que l’eliminació completa de Meta|Portera AI no és possible a Espanya, a diferència d’altres regions amb normatives més estrictes com alguns països europeus, existeixen mètodes efectius per reduir significativament la seua visibilitat en l’aplicació. El procediment és senzill i accessible per a qualsevol usuari:
1. El primer pas consisteix a obrir la conversa existent amb Meta AI dins de WhatsApp.
2. A continuació, s’ha de tocar la icona dels tres punts verticals situada a la cantonada superior dreta de la pantalla (la ubicació pot variar lleugerament segons el model de smartphone).
3. Al menú desplegable, cal seleccionar l’opció "Eliminar conversa" o "Eliminar xat", depenent de la versió de l’aplicació.
4. Finalment, s’ha de confirmar l’eliminació quan l’aplicació sol·liciti la verificació.
En completar aquest procés, l’usuari deixarà de rebre missatges automàtics de Meta AI i la conversa desapareixerà de la llista principal de xats. Tanmateix, és important destacar que aquesta solució no és permanent, ja que l’eina continuarà disponible en el sistema. Els usuaris poden tornar a trobar-la mitjançant la recerca del seu nom en la llista de contactes o iniciar una nova conversa des de la icona de recerca.
Seguretat i privacitat de Meta AI segons la companyia
La seguretat de Meta AI continua sent una de les preocupacions més freqüents entre els usuaris espanyols. Quan es consulta directament a la intel·ligència artificial sobre els seus protocols de privacitat, respon: "Aquest xat és segur. Com a model de llenguatge de Meta AI, estic dissenyat per protegir la privacitat i seguretat dels usuaris".
Segons les explicacions oficials de la plataforma, Meta AI ofereix les següents garanties de seguretat:
• Privacitat: tots els missatges i converses amb l’IA són tractats com a confidencials i no es comparteixen amb tercers.
• No emmagatzemament: el sistema afirma no guardar els missatges o converses una vegada finalitzades. Cada interacció es considera una conversa nova i independent de les anteriors.
• Aïllament de dades: l’IA no té accés a les converses de l’usuari amb altres persones o en altres xats dins de l’aplicació.
• No escolta activa: Meta AI no té capacitat per escoltar l’usuari ni per accedir al sistema d’àudio del dispositiu.
• Xifratge: tots els missatges estan xifrats durant la transmissió, la qual cosa suposadament garanteix que només l’IA i l’usuari poden veure el contingut de la conversa.
Meta AI insisteix que el seu objectiu principal és "proporcionar informació i assistència de manera segura i respectuosa amb la teua privacitat", encara que aquestes afirmacions no han estat suficients per convèncer tots els usuaris.
Alternatives a Meta AI per a usuaris de WhatsApp
Per a aquells usuaris que prefereixen evitar Meta AI però encara desitgen beneficiar-se de les capacitats de la intel·ligència artificial, hi ha diverses alternatives disponibles al mercat espanyol. Aplicacions com ChatGPT, Google Gemini o Claude ofereixen funcionalitats similars sense estar integrades directament a WhatsApp, el que permet als usuaris mantenir separats els seus serveis de missatgeria i assistència per IA.
Aquestes aplicacions independents tenen l’avantatge d’oferir un control més gran sobre el seu ús, permetent activar-les només quan siguin necessàries. A més, alguns usuaris consideren que aquestes alternatives proporcionen respostes de més qualitat en comparació amb Meta AI, especialment per a consultes complexes o específiques.
El creixement d’aquest mercat alternatiu d’assistents d’IA és una resposta directa a la impossibilitat de desactivar completament Meta AI en plataformes com WhatsApp, i reflecteix la demanda dels usuaris per mantenir un control més gran sobre les tecnologies que utilitzen en el seu dia a dia.
Què és exactament Meta AI i com funciona?
Meta AI és la intel·ligència artificial desenvolupada per Meta (anteriorment Facebook) i integrada a les seues plataformes, incloent WhatsApp, Instagram i Facebook. Es tracta d’un assistent virtual basat en models de llenguatge avançats capaç de mantenir converses, respondre preguntes, generar contingut creatiu i oferir recomanacions personalitzades.
La tecnologia darrere de Meta AI utilitza xarxes neuronals entrenades amb enormes quantitats de dades per comprendre i generar text de manera contextualment rellevant. A diferència dels chatbots tradicionals, Meta AI pot processar llenguatge natural de forma més fluida i adaptar-se a diferents estils de comunicació.
En WhatsApp, Meta AI apareix com un contacte més en la llista de xats, permetent als usuaris interactuar amb ell mitjançant missatges de text. La seua integració directa en l’aplicació facilita el seu accés, però també ha generat controvèrsia entre els qui prefereixen una experiència més tradicional sense elements addicionals.
Afecta la desactivació de Meta AI altres funcions de WhatsApp?
Una preocupació comuna entre els usuaris espanyols és si l’eliminació o minimització de Meta AI podria afectar altres funcionalitats de WhatsApp. Segons la informació oficial, reduir la visibilitat de Meta AI no té cap impacte en la resta de característiques de l’aplicació.
Les funcions bàsiques com l’enviament de missatges, trucades, videotrucades, compartició d’arxius i totes les altres característiques estàndard continuaran funcionant normalment. L’eliminació del xat de Meta AI només afecta la visibilitat de l’assistent virtual en la llista de converses, sense alterar cap altre aspecte de l’experiència d’usuari.
És important destacar que, fins i tot després d’eliminar la conversa, Meta AI continuarà sent part del sistema subjacent de WhatsApp, i podrà tornar a aparèixer si es busca específicament o si s’actualitza l’aplicació. Aquesta persistència reflecteix l’estratègia de Meta de mantenir els seus serveis d’IA accessibles per a tots els usuaris, independentment de les seues preferències individuals.