MÚSICA
Concert solidari amb el Paupaterres de Tàrrega per sufragar les pèrdues pel temporal
Amb Els Pets, que commemoren els seus 40 anys, Ginestà, Mateu Bru i Tropical Myster. El 10 de setembre al Museu Trepat de Tàrrega
L’Associació Paupaterres de Tàrrega, organitzadora del festival Paupaterres, impulsa un concert solidari per poder sufragar les pèrdues econòmiques derivades del temporal que va obligar a suspendre tota la jornada del dissabte 12 de juliol i que de moment l’assegurança no cobreix per un error humà en la documentació. L’entitat sense ànim de lucre ha aconseguit reprogramar les actuacions d’Els Pets, que commemoren 40 anys d’èxits a sobre dels escenaris, Ginestà i Tropical Mystic als quals se sumarà l’actuació de Mateu Bru, que ja es va poder veure al PaupaJove i que s’ha ofert a actuar gratis en aquesta ocasió. Aquest especial concert se celebrarà el dimecres 10 de setembre, coincidint amb la vigília de la Diada de Catalunya, al Museu Trepat, amb el suport econòmic de la diputació de Lleida. Val a destacar que l’entorn de l’antiga fàbrica J. Trepat ja va acollir la celebració del 25 aniversari del Paupaterres.
L’Associació Paupaterres va explicar que totes les persones que no sol·licitin el reemborsament de l’entrada del dia 12 de juliol podran accedir gratis al concert del dia 10 de setembre presentant la mateixa entrada. També val a recordar que a les xarxes socials es va impulsar una campanya de solidaritat amb el festival amb lemes com Salvem el Paupaterres i Jo no reclamaré.
Així, tant l’adquisició de les entrades del concert excepcional de caràcter solidari (preu: 18 euros, i menors de 12 anys gratis) com la sol·licitud per al reemborsament de les entrades de la jornada cancel·lada pot fer-se a la pàgina www.paupaterres.cat. El reemborsament està disponible fins al 20 d’agost segons figura al web.
L’Associació Paupaterres va destacar que tant artistes com voluntaris s’han abocat per fer possible aquest especial concert pensat per mantenir viva l’essència del festival que contribuirà a sufragar les importants pèrdues econòmiques que poden fer perillar la continuïtat del festival de música de Tàrrega, un referent de Ponent.
Així mateix, val a recordar que l’entitat es va veure obligada a suspendre l’última jornada del Paupaterres d’aquest 2025 perquè el temporal va provocar greus desperfectes en la infraestructura dels escenaris que posaven en risc la seguretat dels artistes i els tècnics.
La 27 edició del festival va rebre més de 5.500 persones en 3 dies
Malgrat la cancel·lació de l’última jornada, la 27 edició del Paupaterres de Tàrrega va rebre més de 5.500 persones en tres dies (la previsió era superar les 12.000). Des de l’organització van valorar positivament l’afluència de públic i la qualitat del cartell. El punt àlgid es va viure la nit de divendres amb uns 4.000 espectadors i les actuacions de Buhos, Doctor Prats, Guillem Gisbert i Olga Zoet.
Una de les novetats d’aquest any va ser l’ampliació del PaupaJove, organitzat íntegrament pels joves. La proposta va tenir molt bona acollida i va reunir un miler de persones per assistir a les actuacions de Mateu Bru, Faves Tendres, DJ Cala.Mitat i Utopia. La vetllada va ser apadrinada per Adrià Salas, cantant de La Pegatina. Dimecres, en la vetllada inaugural a Mas de Colom-Casa Borges, 900 persones van gaudir d’un concert especial del veterà Tomeu Penya i de la cantant i compositora de Golmés Xènia Páez.