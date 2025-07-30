Els números de telèfon que no has de contestar per evitar estafes
La nova modalitat de frau telefònic coneguda com 'Wangiri' afecta milers d’espanyols. Descobreix com funciona i protegeix-te'n
Les estafes telefòniques continuen sent una amenaça constant a Espanya, afectant milers de persones que, en algun moment, han estat víctimes d’aquests enganys. Amb el pas del temps, els delinqüents han perfeccionat els seus mètodes, adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més convincents i difícils de detectar.
Una de les modalitats més recurrents és l’estafa coneguda com "Wangiri", que en japonès significa literalment "trucada i tall". El mètode és senzill: l’estafador fa una breu trucada que es talla abans de ser contestada, esperant que la víctima, intrigada, torni la trucada. En fer-ho, l’usuari contacta amb un número de tarifació especial, generant automàticament càrrecs elevats per l’establiment i la durada de la trucada.
Com identificar un número sospitós?
Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), identificar un número estranger és senzill: els prefixos internacionals comencen amb "+" o "00" seguit del codi del país. En el cas d’Espanya, aquests prefixos són +34 o 0034, encara que els operadors solen ometre’ls per a trucades nacionals.
L’OCU aconsella extremar precaucions amb els números estrangers que comencen per un "+" o un "00" seguit d’un prefix. "Hi ha alguns prefixos especialment sospitosos: la Guàrdia Civil va alertar de les trucades procedents de +355 Albània, +225 Costa d’Ivori, +233 Ghana, +234 Nigèria, però pot ser qualsevol altre", han assegurat.
Altres estafes telefòniques comunes a Espanya
El 'Wangiri' no és l’únic frau que es realitza a través del telèfon a Espanya. Altres estafes comunes inclouen:
- Vishing: Estafes a través de trucades en les quals els delinqüents intenten obtenir informació personal o bancària.
- Spoofing: Suplantació d’identitat mitjançant l’ús de números que semblen legítims.
- Doble trucada: Un primer contacte genera confiança per després sol·licitar informació confidencial en una segona trucada.
Consells per protegir-se de les estafes telefòniques
Per evitar caure en aquests enganys, la prevenció és clau. Alguns consells útils són:
- No contestar trucades de números desconeguts amb prefixos internacionals.
- Activar filtres anti-spam al telèfon mòbil per bloquejar contactes sospitosos.
- En el cas de missatges fraudulents, bloquejar i denunciar el remitent en aplicacions com WhatsApp.
- Sota cap circumstància seguir les instruccions dels estafadors, com fer clic en enllaços o tornar trucades a números desconeguts.
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2022 es van registrar més de 200.000 denúncies per delictes relacionats amb estafes a Espanya, un augment del 15% respecte a l’any anterior. Entre elles, les estafes telefòniques van representar un percentatge significatiu.