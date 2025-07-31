FESTIVAL
Dansàneu: “El patrimoni crea comunitat”
El Dansàneu creua l’equador i celebra la recuperació del fragment del retaule de l’església de Sant Martí d’Escalarre. La programació va fusionar ahir història, música, dansa i astronomia
Patrimoni i comunitat és el lema de la 34a edició del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, que acullen fins aquest diumenge les Valls d’Àneu. El certamen va creuar l’equador ahir i la jornada va tenir com a activitat destacada la presentació del fragment recuperat el mes de novembre passat del retaule tardogòtic del Miracle de Sant Martí, que pertanyia a l’església de Sant Martí d’Escalarre (a la Guingueta d’Àneu).
Aprofitant que la Generalitat ha recuperat aquesta primera peça del retaule –després que a començaments del segle XX es desmuntés en vint fragments i es vengués per parts a col·leccionistes d’art d’arreu del món–, el certamen va programar ahir tres funcions d’una proposta que fusionava divulgació històrica, música i dansa.
En primer lloc, el doctor en Història de l’Art lleidatà Alberto Velasco va explicar al públic el periple del retaule que, abans de ser fragmentat, solia ocupar tot l’absis de l’església. Després, va tenir lloc l’acció performativa de tribut a Sant Martí a càrrec del Cor Cererols i el ballarí Aleix Martínez, que fusionava dansa contemporània amb música inspirada en la de finals del segle XV –època en la qual es calcula que el Mestre de Son va treballar en la creació del retaule.
“L’activitat il·lustra que el patrimoni és identitat i ajuda a crear comunitat”, va afirmar Velasco.
“Fins fa poc, ni tan sols els veïns del territori coneixien l’existència d’aquest retaule. Avui [per ahir] hem tingut públic local, però també gent que estiueja per la zona”, va assegurar l’historiador.
Paral·lelament, el Dansàneu va oferir ahir el concert de Judit Neddermann i Pau Figueres i també estava previst el del grup Remei de Ca La Fresca, a més d’una activitat astronòmica al Cap del Port de Baqueira.