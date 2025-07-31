MÚSICA
Més de 4.000 persones gaudeixen dels acordions
La Trobada del Pirineu va concloure dimarts la 50a edició a Castellbò. El cicle ha programat dotze concerts a l’Alt Urgell
L’Alt Urgell, amb Arsèguel com a epicentre, ha rebut aquesta última setmana més de 4.000 persones amb motiu de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que aquest any ha complert mig segle de vida. Per a aquesta ocasió, el certamen ha programat una dotzena de concerts i atreu cada any milers d’amants de la música tradicional. La trobada ja s’ha convertit un veritable tribut al so de l’acordió diatònic.
Dimarts va ser el torn del concert de clausura, que es va celebrar a la col·legiata de Santa Maria de Castellbò, amb un temple ple de so i ritme que evocaven l’ànima de la cultura del Pirineu.
El certamen s’ha guanyat el reconeixement com el festival més veterà de Catalunya en aquest àmbit i el més destacat d’Europa. Des de l’any 1999 forma part de la Ruta Europea de Festivals de Música Tradicional, que té el suport de la Unió Europea.