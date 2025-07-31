Patrimoni romànic, dos museus i piscines naturals: el desconegut poble de Lleida que no pots deixar de visitar aquest estiu
La població guanya popularitat per la seua riquesa patrimonial i l’entorn natural, ideal per a escapades estivals
Coll de Nargó és una de les destinacions més atractives i poc massificades de la província de Lleida. Aquest petit municipi de tot just 600 habitants, situat a uns 40 quilòmetres de La Seu d’Urgell, amaga autèntiques joies patrimonials, culturals i naturals que el posicionen com una opció ideal per als qui busquen escapar-se del turisme massiu durant els mesos estivals.
La combinació del seu impressionant patrimoni romànic, els seus dos museus temàtics i les refrescants piscines naturals ha incrementat l’interès turístic per aquesta localitat del Alt Urgell. Especial atenció mereix la seua església de Sant Climent, declarada Monumento Nacional Historicoartístico el 1946 gràcies a l’interès de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, qui va promoure el seu estudi i restauració, finançada pels veïns i la Diputació provincial de l’època.
El temple va evitar miraculosament els bombardejos franquistes durant la Guerra Civil, després que els republicans el convertissin en polvorí. Construïda entre els segles X i XI, aquesta joia arquitectònica barreja elements preromànics i romànics, amb una sola nau coberta amb volta de canó sota una teulada a dos aigües.
Un campanar únic que captiva a primera vista
Sens dubte, l’element més característic del conjunt és el seu campanar annex, amb el cos inferior en forma de talús i una mica rabassut, encara d’influència islàmica, com delata la finestra de ferradura. La part superior ja és netament romànica, amb arquets cecs i finestres trifoliades que contrasten amb l’austeritat ornamental de la torre davant la decoració, refinada i discreta, de la resta de l’edifici.
El municipi de Coll de Nargó és un dels més rics de tot el Alt Urgell en monuments romànics. A més de Sant Climent, mereixen una visita Sant Miquel de les Masies, Sant Martí de la Plana, Sant Romà de Valldarques, Sant Serni de Gavarra i Sant Maximí de Sallent. Tots aquests edificis formen part d’un dels itineraris de la Via Romànica, ruta transfronterera que discorre entre Perpinyà i Bassella.
Dos museus que transporten al visitant a èpoques passades
Complementant el seu patrimoni arquitectònic, Coll de Nargó allotja dos interessants museus que permeten conèixer diferents aspectes de la història natural i cultural de la zona. El museu Dinosfera, situat en el nucli urbà, ofereix la possibilitat de contemplar ous i postes de dinosaures trobats en el municipi, a més de conèixer com era el món poc abans i després de la catàstrofe ecològica que va extingir a aquests grans rèptils i va donar pas a l’hegemonia dels mamífers sobre la Terra.
D’altra banda, el Museu dels Raiers ocupa l’antiga església del Roser, al barri antic de la vila. Aquest espai museístic, integrat a la Ruta dels Oficis d’Ayer, conserva records i vestigis de l’arriscat ofici dels raiers, consistent a baixar fusta pel riu. Fins a principis del segle XX, Coll de Nargó va ser, juntament amb El Pont de Claverol, a la Noguera Pallaresa, el nucli més important de raiers de Catalunya.
Cada estiu, l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre organitza el descens de dos rais entre Els Clops de Fígols i el Pont d’Espia. Aquesta festa tradicional se celebra habitualment el tercer diumenge d’agost.
Les Basses del Codó: piscines naturals d’aigües cristal·lines
A més del seu patrimoni cultural, Coll de Nargó amaga un tresor natural: les Basses del Codó. Aquestes piscines naturals, formades pel riu Valldarques, es caracteritzen per les seues aigües transparents que permeten observar el llit rocós calcari que se submergeix sota la superfície. L’accés a aquest paratge natural comença seguint el curs del riu Sallent, que eventualment es troba amb el Valldarques.
Encara que el camí inclou un tram de terra que pot resultar relliscós en determinades condicions, el trajecte fins la destinació només requereix entre 5 i 10 minuts de caminada. Els experts recomanen visitar el lloc primerenc al matí, especialment durant la temporada estival, per evitar aglomeracions i poder disfrutar plenament de la serenitat que transmet aquest entorn natural.
La formació d’aquestes piscines naturals respon a processos geològics desenvolupats durant milers d’anys. L’aigua del riu ha anat erosionant la pedra calcària característica de la zona, creant aquestes basses naturals de contorns arrodonits i profunditats variables. La composició mineral del terreny contribueix a més a l’extraordinària transparència de l’aigua, que adquireix tonalitats turqueses en determinats punts i condicions de llum.
El Alt Urgell: una comarca per descobrir
Coll de Nargó és només una mostra de la riquesa patrimonial, cultural i natural que ofereix la comarca del Alt Urgell. Aquesta regió prepirinenca, amb la Seu d’Urgell com a capital, combina paisatges muntanyosos de gran bellesa amb un ric patrimoni històric i una gastronomia tradicional que mereix ser degustada.
La popularitat d’espais naturals com les Basses del Codó ha augmentat considerablement en els últims anys, convertint-se en destinacions ideals per a excursionistes i amants de la naturalesa que busquen alternatives a les tradicionals zones de bany. Aquests enclavaments representen una opció perfecta per als qui desitgen combinar activitat física moderada amb moments de relax, permetent als visitants desconnectar del ritme accelerat de la vida quotidiana mentre gaudeixen d’un entorn natural privilegiat.
Durant el recorregut fins les piscines naturals, els excursionistes poden observar elements del patrimoni rural tradicional, com antics molins i petites construccions de pedra seca que evidencien l’aprofitament històric dels recursos hídrics a la zona. Aquests vestigis constitueixen un atractiu addicional per als interessats en etnografia i cultura local.