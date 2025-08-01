EDUCACIÓ
CaixaGuissona premia l’excel·lència de 36 alumnes de Batxillerat amb beques per als seus estudis
El programa de beques de CaixaGuissona reconeix els expedients de 36 alumnes lleidatans. Amb ajuts de fins a 1.000 euros per finançar els seus estudis universitaris
El programa de beques de CaixaGuissona ha beneficiat 36 alumnes de Batxillerat de vuit centres educatius de la demarcació pels seus brillants expedients acadèmics. Es tracta de la 14a edició d’aquesta iniciativa que reconeix l’esforç, la constància i el mèrit de l’alumnat. En concret, aquest any han rebut els ajuts 28 noies i 8 nois d’instituts de Guissona, Cervera, Tàrrega, Agramunt, Ponts, Calaf, Bellpuig i Solsona.
Les beques, que s’atorguen als tres millors estudiants de cada centre, tenen una dotació econòmica de 1.000 euros pel primer premi, 500 euros pel segon i 250 euros pel tercer. L’objectiu és ajudar a finançar els futurs estudis universitaris de l’alumnat.
Aquest any, les orientacions acadèmiques més escollides d’entre els premiats evidencien el creixent interès per àmbits com per exemple la medicina, la biomedicina, la intel·ligència artificial o l’enginyeria aeroespacial.
A través del programa de beques, CaixaGuissona referma el seu compromís amb la formació i desenvolupament del talent local, especialment en l’àmbit rural. Des que es va crear, ha ajudat més de 400 alumnes i ha concedit més de 200.000 euros.