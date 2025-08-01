Hisenda ho confirma: els jubilats mutualistes cobraran aquest any tot el que se'ls deu
El Congrés dels Diputats ha aprovat el canvi legislatiu que permet rebre les devolucions pendents des de l’exercici fiscal de 2019
Els jubilats mutualistes rebran d’una sola vegada totes les devolucions pendents per part d’Hisenda aquest 2025, després de l’aprovació definitiva al Congrés dels Diputats del canvi normatiu necessari per fer efectius aquests pagaments. Aquesta modificació legislativa, esperada des de fa mesos per milers de pensionistes afectats, permetrà regularitzar la situació de doble tributació que van patir amb les seues aportacions realitzades entre 1967 i 1978.
El canvi normatiu respon a una reclamació històrica dels antics mutualistes que van cotitzar durant un període en què no podien desgravar-se les cotitzacions socials, la qual cosa va provocar que tributessin dos vegades pels mateixos ingressos. Encara que el Tribunal Suprem ja va reconèixer aquest dret i l’Agència Tributària va començar a realitzar els primers pagaments en la declaració de la renda de 2023, inicialment s’havia establert que les compensacions es realitzarien any per any, impedint una reclamació conjunta dels últims cinc exercicis fiscals.
Tanmateix, després de les protestes dels afectats, Hisenda va rectificar a començaments d’aquest 2025 i va anunciar que procediria al pagament únic de totes les devolucions pendents. Amb l’aprovació d’aquesta llei, l’Agència Tributària disposa fins el 30 de desembre de 2025 per fer efectives aquestes devolucions, corresponents a un període que inclou els exercicis fiscals de 2019, 2020, 2021 i 2022, ja que els anteriors han prescrit legalment.
Cronologia d’una reivindicació històrica
El camí cap aquesta resolució ha estat llarg i complex. Tot va començar quan el Tribunal Suprem va reconèixer el dret d’aquests jubilats a reclamar la devolució d’impostos per les aportacions realitzades en un període on es va produir una doble tributació. Aquest reconeixement judicial va suposar un primer pas important, però quedava pendent la implementació pràctica d’aquestes devolucions.
Inicialment, l’Agència Tributària va començar a realitzar pagaments individuals corresponents a l’exercici de 2023, però mantenia la postura que les compensacions s’havien de realitzar any per any. Aquesta decisió va generar malestar entre els afectats, que consideraven que el procés s’allargaria innecessàriament i complicaria la recuperació dels seus diners, especialment considerant l’avançada edat de molts dels jubilats mutualistes.
La pressió exercida pels col·lectius de jubilats i diverses associacions de consumidors va aconseguir que Hisenda reconsiderés la seua posició. A començaments de 2025, l’administració tributària va anunciar un canvi de criteri, comprometent-se a realitzar un pagament únic que inclogués totes les quantitats pendents. Tanmateix, aquest compromís necessitava suport legal per fer-se efectiu, una cosa que finalment s’ha aconseguit amb l’aprovació en el Congrés.
Detalls del procediment de devolució
Amb la publicació imminent d’aquesta llei al Butlletí Oficial de l’Estat, els jubilats mutualistes podran reclamar les devolucions corresponents als exercicis fiscals de 2019, 2020, 2021 i 2022. És important destacar que els exercicis anteriors han prescrit legalment, per la qual cosa no poden ser objecte de reclamació.
L’Agència Tributària disposarà d’un termini màxim de sis mesos des de l’acabament de la campanya de la renda per fer efectives aquestes devolucions, la qual cosa situa la data límit el 30 de desembre de 2025. Aquest termini permet a l’administració organitzar adequadament els pagaments, que afectaran milers de jubilats a tot Espanya i suposaran un desemborsament considerable per a les arques públiques.
Curiosament, aquesta important modificació legislativa s’ha inclòs com una disposició final dins d’una llei sobre responsabilitat civil i assegurances de vehicles de motor. La llei ha comptat amb el suport majoritari de les forces polítiques, sent aprovada en l’últim ple abans de l’aturada estival, encara que el PP va optar per l’abstenció i Vox va votar en contra, criticant la inclusió del que consideren "esmenes intruses" en un text legislatiu de naturalesa diferent.
Qui són els jubilats mutualistes afectats?
Els beneficiaris d’aquesta mesura són principalment treballadors que van cotitzar al sistema de mutualitats laborals entre 1967 i 1978, un període anterior a la configuració actual del sistema de Seguretat Social. Durant aquells anys, aquests treballadors van realitzar aportacions que no van poder desgravar-se en el seu moment, però que posteriorment van tributar novament en rebre les seues pensions.
Aquest col·lectiu està format majoritàriament per persones d’avançada edat, moltes d’elles octogenàries, el que explica la urgència en resoldre aquesta situació de manera definitiva. S’estima que desenes de milers de jubilats a tot Espanya podran beneficiar-se d’aquestes devolucions, amb quantitats que varien segons els casos particulars i els anys de cotització en el període afectat.
Les associacions de jubilats han celebrat aquesta decisió, encara que lamenten el temps que ha estat necessari per arribar a ella i el fet que molts afectats hagin mort sense poder veure reconegut el seu dret a aquestes devolucions.
Com afecta aquesta mesura a la declaració de la renda?
Una qüestió que ha generat dubtes entre els afectats és com influirà aquesta devolució en les seues pròximes declaracions de la renda. Els especialistes en fiscalitat aclareixen que aquestes quantitats corresponen a devolucions d’impostos indegudament cobrats, per la qual cosa no generen nova obligació tributària.
Tanmateix, és important que els beneficiaris conservin tota la documentació relacionada amb aquestes devolucions, ja que podrien necessitar-la en futures comprovacions fiscals. L’Agència Tributària, per la seua part, ha anunciat que habilitarà procediments específics per gestionar aquestes devolucions de manera eficient i minimitzar les possibles incidències.
Per a aquells jubilats que tinguin dubtes sobre si estan inclosos en aquest col·lectiu o sobre com procedir, es recomana consultar amb l’Agència Tributària o amb assessors fiscals especialitzats, que podran orientar-los sobre els passos a seguir per fer efectiu el seu dret a aquestes devolucions.