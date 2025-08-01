La Loteria de Dijous deixa un segon premi a Mollerussa
El número 98.756 va ser venut en l’administració número 1 i també va resultar premiat en altres localitats de l’Estat
El Sorteig de la Loteria de Dijous de la Loteria Nacional va deixar ahir un dècim afortunat amb el segon premi (6.000 euros) a Mollerussa, venut a través de terminal en l’administració número 1 de la plaça Pla d’Urgell.
El mateix número (98.756) també va ser venut en una altra quinzena de localitats de tot l’Estat. Al juny, un premi de segona categoria (cinc encerts més el complementari) de la Primitiva, dotat amb 53.852 euros, va recaure en un bitllet segellat en Andorra la Vella.
A l’abril, la Loteria Nacional va deixar un dècim premiat amb 30.000 euros venut al despatx receptor ubicat al carrer Cristòfol de Boleda de Lleida.