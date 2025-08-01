Naix el nadó “més vell” del món a partir d’un embrió congelat durant 30 anys
Thaddeus Daniel Pierce va ser concebut en 1994 i donat en adopció per la seua mare biològica; els seus pares adoptius van aconseguir ser-ho després de set anys intentant tenir un fill
Thaddeus Daniel Pierce va nàixer el 26 de juliol, però ostenta el rècord del “nadó més vell” del món en desenvolupar-se a partir d’un embrió que havia estat emmagatzemat durant 30 anys, segons el portal MIT Technology Review. Els pares, Lindsey i Tim Pierce, residents a Ohio (Estats Units), “van adoptar” l’embrió d’una dona que va ser creat el 1994.
“Ha estat bastant surrealista. És difícil de creure”, afirma Linda Archerd, de 62 anys, la dona que va donar l’embrió. La donant i el seu marit Tim havien estat sis anys intentant concebre sense èxit a començaments dels 90, per la qual cosa es van decidir a provar la fecundació in vitro, tecnologia relativament nova en aquell moment. Van aconseguir crear quatre embrions, dels quals un d’ells va ser transferit a l’úter d’Arched i va nàixer una nena. Per això, el nadó nascut el cap de setmana passat té una germana de 30 anys. De fet, també té una neboda de 10. La resta d’embrions es van criopreservar i es van guardar en un tanc d’emmagatzemament. Archerd planejava utilitzar-los ella mateixa, però finalment no ho va fer. Es va divorciar, però va obtenir la custòdia dels embrions i els va mantenir emmagatzemats, amb l’esperança d’utilitzar-los algun dia, potser amb una altra parella. Això implicava pagar quotes anuals d’emmagatzemament, que augmentaven amb el temps i acabaven costant-li a Archerd al voltant de mil dòlars a l’any, explica MIT Technology Review.
En assolir una edat més avançada, va optar per “donar en adopció” els embrions, però a través d’un mètode segons el qual és possible escollir la persona receptora. Després de buscar uns pares que fossin compatibles amb ella, des de l’agència van aconseguir trobar uns “pares adoptius” ideals. Feia més de set anys que Lindsey i Tim, els pares de Thaddeus, intentaven tenir un nadó fins que van trobar aquest programa. Segons els metges que van atendre a la parella, això suposa un gran desafiament quan els embrions s’han congelat o emmagatzemat de forma inusual o antiquada.