Rosalía respon a Miguel Adrover i rebutja ser còmplice del silenci sobre Palestina
La cantant defensa el seu compromís i lamenta la violència mentre demana d’assenyalar els qui tenen poder d’acció després de la polèmica per un custom look cancel·lat
La cantant Rosalía va rebutjar de forma contundent les acusacions de “silenci còmplice” cap a Palestina que el dissenyador de moda Miguel Adrover Barceló va abocar sobre ella, motiu pel qual l’artista va demanar que “s’assenyali als qui decideixen i tenen poder d’acció”. “No veig com avergonyir-nos els uns als altres sigui la millor manera de seguir endavant en la lluita per la llibertat de Palestina”, va sentenciar la cantant a través d’un missatge en el seu compte d’Instagram, en el qual, a més, va subratllar que “és terrible veure dia rere dia com persones innocents són assassinades i que els que haurien de parar això no ho facin”.
Adrover Barceló va anunciar dimarts en un missatge en el seu compte d’Instagram que rebutjava fer un custom look a Rosalía per considerar que l’artista no ha donat suport “públicament” a Palestina i, encara que va reconèixer que l’admira, va remarcar que el silenci “és complicitat i més encara quan tens un altaveu que milions de persones escolten quan cantes. Tens la responsabilitat d’utilitzar aquest poder per denunciar aquest genocidi. Rosalía, no és gens personal. T’admiro per tot el teu talent i per tot el que has aconseguit”, va expressar Adrover.
La cantant no va amagar la seua “gran tristesa” per la polèmica generada a les xarxes socials i es va justificar afirmant que el fet de no haver utilitzat la seua plataforma “alineada amb l’estil o expectatives alienes” no significa “en absolut” que ella “no condemni el que està passant a Palestina”. Finalment, Rosalía va lamentar que el seu missatge “no és ni serà suficient en el context de violència extrema que s’està esdevenint”.