LLEURE
Èxit del taller de postres de LleidaJove al casal dels Mangraners de Lleida
Uns vint adolescents cuinen rebosteria al casal dels Mangraners en els tallers de LleidaJove. La Paeria ha programat 57 activitats amb 1.407 places per a joves fins a finals de mes
Amb una vintena d’inscrits, el taller de Cuina de Postres i Dolços és un dels més exitosos de la programació estiuenca de LleidaJove, que organitza l’ajuntament de Lleida en diferents punts de la ciutat. Les propostes estan dirigides a joves d’entre 12 i 30 anys i varien segons les necessitats de cada franja d’edat.
El casal cívic dels Mangraners disposa d’un gran espai de cuina que ha acollit durant el mes passat aquest taller, en el qual s’han elaborat tota mena de receptes de rebosteria. Ahir, els participants van haver de cuinar cinnamon rolls (o rotllets de canyella), però també han après a elaborar mousses de xocolate, pastissos de poma, pastissos de red velvet, muffins i cookies. Els cuiners i cuineres solen “provar les postres una vegada s’han refredat però, si en sobren, també se’ls poden emportar a casa... Encara que això és difícil que passi!”, va explicar una de les monitores del taller.
De fet, les propostes de LleidaJove relacionades amb la cuina solen tenir molt èxit, per la qual cosa “hem decidit repetir-les aquest any. Paral·lelament, les sortides a l’aire lliure i els camps de treball també han omplert les places”, va apuntar Xavi Blanco, regidor de Joventut, durant la seua visita als participants de l’activitat.
Més tallers a l’agost
“Aquest estiu hem augmentat l’oferta de manera considerable, amb 57 activitats i 700 noves places, fins a arribar a les 1.407. A més del juliol, també hem programat tallers per al mes d’agost per poder arribar a més joves”, va assenyalar el regidor. “El lleure és fonamental per treballar aspectes que dins de l’horari lectiu queden una mica més diluïts. LleidaJove està pensat per generar espais de relació entre joves en els quals aprenen diferents disciplines, treballen valors i la cohesió social”, va afirmar.