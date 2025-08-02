La planta més tòxica d'Europa creix a Catalunya: un excursionista es troba hospitalitzat en estat greu després de menjar-ne
Els Bombers el van rescatar amb símptomes greus d’intoxicació per una espècie molt comuna als Pirineus
Els Bombers de la Generalitat van rescatar divendres un excursionista al Pic de l'Àliga, a Queralbs (Girona), en estat greu després d'ingerir anapel blau, considerada la planta més tòxica d'Europa. L'home estava marejat, amb vòmits, tenia poc pols radial i la pell de les extremitats de color blavós, va informar el cos. Efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el van monitoritzar i va ser evacuat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on se'l va derivar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Aquesta planta abunda al Pirineu, s'estén des de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça fins a la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Conflent i el Vallespir. Es troba a la vora dels cursos d'aigua i als boscos a una altitud compresa entre el 1.500 i els 2.500 metres. Es veu fàcilment pel seu color vistós i perquè arriba als 1,5 metres d’altura. La flor de la planta brota a l’estiu, concretament entre el juliol i l’octubre, tot i que les altes temperatures de les últimes setmanes han provocat que floreixi abans d’hora. Com que no hi ha cap animal que se la mengi, és molt abundant fins i tot en prats on pastura el bestiar.
El seu nom varia segons la regió. A Catalunya rep el nom de tora blava o anapel blau. A l’Aragó és més coneguda com a matallops. En tots els casos, es tracta de l’acònit, científicament ‘Aconitum napellus’. N’hi ha prou amb dos mil·ligrams de verí, un alcaloide anomenat ‘aconitina’, per provocar la mort d’un ésser humà adult. La ingesta d'1 mil·ligram d'aquesta planta podria matar un nen petit o una persona que estigui dèbil. Respecte a les arrels, contenen 10 vegades més concentrat de verí que les fulles. En aquest sentit, 35 grams d’arrel fresca tenen entre 2 i 6 mil·ligrams d’aconitina. Si una persona ingereix aquesta quantitat, pot tenir una aturada cardíaca i la mort en tan sols 30 minuts.
Aquesta planta és tan tòxica que no només produeix intoxicacions per ingesta sinó que també és verinosa al tacte. Tocar la tija, les fulles i les flors de l’acònit ja té conseqüències greus. Al cap de pocs segons apareix una sensació de cremada, ardor i entumiment a la zona amb què s’hagi palpat. Depenent de la quantitat de verí, els símptomes poden anar a més: picor a la llengua, els llavis, la faringe i les mans. Visió borrosa, pols lent i caiguda de la pressió arterial.