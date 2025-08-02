El poble de Lleida amb un 'escape room' entre bales de palla i un santuari que recorda a l’Escorial
Una atracció per a tota la família, un santuari emblemàtic i paisatges rurals fan d’aquest municipi un lloc ideal per al turisme cultural i natural
El Laberint de palla de Sant Ramon compleix cinc anys d’existència aquest estiu de 2025. La iniciativa, que va nàixer durant la pandèmia com a resposta a les restriccions i l’escassa oferta de lleure en zones rurals, s’ha consolidat com una de les activitats més característiques de la comarca de la Segarra, atraient uns 2.000 visitants de tot Catalunya cada temporada estival.
Laura Marbà, representant de l’associació La Mansa que impulsa aquesta iniciativa, explica els orígens del projecte: "Va nàixer arran de la pandèmia en un moment en què hi havia moltes restriccions i poca oferta de lleure a les zones rurals (...) en la Segarra de petits tots hem jugat amb les bales de palla i quina millor manera de jugar que amb un laberint". Des de la seua inauguració el 2020, el laberint s’ha convertit en un referent de lleure estival per a famílies i grups d’amics.
Per a l’edició de 2025, els participants hauran de trobar la sortida del laberint, compost per 400 bales de palla, i resoldre un enigma en menys de 30 minuts. El desafiament d’aquest any consisteix a completar l’arbre genealògic de la família Panarra, buscant els retrats de 15 personatges que inclouen pistes sobre els seus rols familiars. Entre els protagonistes figuren Raimon, Marga, Dolça o Farina, cada un amb la seua particular història dins de la trama.
Un joc per a totes les edats amb renovació anual
Una de les claus de l’èxit del Laberint de palla és la seua versatilitat. L’activitat està dissenyada per a tots els públics, incloent una versió adaptada per als més petits. Cada any es modifica tant el recorregut com la història que dona sentit al joc, la qual cosa manté l’interès dels visitants recurrents.
En edicions anteriors, els participants van haver de descobrir les històries de la saga dels Nonat, la família Trestombs, els bandolers de Sant Ramon i La Manresana, o la família Mulassa. Aquesta renovació constant és un dels principals atractius que explica la fidelitat de molts visitants que repeteixen experiència cada estiu.
Aleix Pons, de Farratges Aleix, empresa encarregada del muntatge del laberint, assegura que el subministrament de palla no serà un problema aquest any gràcies a "una collita excepcional —alguns la qualifiquen com a històrica— gràcies a les pluges d’aquest any". El disseny dels plànols del laberint ha estat realitzat per la cooperativa d’Arquitectes Muntant, garantint un recorregut desafiador però accessible.
Horaris i recomanacions per a la visita
El laberint obrirà les seues portes des del 2 d’agost fins el 14 de setembre de 2025, operant de dijous a diumenge en horari de 18:00 a 22:00 hores. Durant l’última setmana d’agost, el recinte funcionarà únicament del 26 al 29, romanent tancat els dies 30 i 31 d’agost.
Des de l’organització recorden que a partir de les 21:00 hores és imprescindible portar frontal o llanterna per a poder disfrutar de l’experiència. L’entrada té un cost de 5€ per persona, sent gratuïta per a menors de 5 anys.
Per obtenir la millor experiència, l’organització recomana que els equips es formin amb entre 2 i 8 persones, encara que es permeten grups de fins 20 participants. És necessari realitzar reserva prèvia a través del web oficial www.laberintdepalla.cat, on també es pot trobar informació addicional sobre l’activitat.
Sant Ramon: molt més que un laberint de palla
El municipi de Sant Ramon, situat al cor de la Segarra, ofereix als seus visitants una combinació perfecta d’història, patrimoni religiós i paisatges naturals. L’element més emblemàtic és sens dubte el Santuari de Sant Ramon Nonat, un impressionant conjunt arquitectònic d’estil barroc i neoclàssic que inclou església, claustre i antic convent mercedari.
Construït entre els segles XVII i XVIII, el temple va ser erigit en honor a Sant Ramon Nonat, un frare de l’ordre de la Mercè. La seua planta quadrangular i dimensions li han valgut l’apel·latiu d’"el Escorial de la Segarra". Compta amb una majestuosa portada barroca, única en Catalunya, amb quatre columnes salomòniques separades de la paret.
El claustre neoclàssic, construït a finals del segle XVIII, ofereix un ambient de calma amb les seues dos plantes i columnes de grans dimensions. En el centre es troba una antiga cisterna de pedra, element arquitectònic típic de la zona.
Com arribar al Laberint de palla des de Lleida?
Per als visitants que desitgin atansar-se des de Lleida, la millor opció és el vehicle privat, que permet un trajecte directe d’aproximadament 45 minuts. El recorregut recomanat passa per l’autovia A-2 fins la sortida 520, que dona accés a Tàrrega, Guissona i Agramunt.
Una vegada a Tàrrega, s’ha de continuar per la C-14 fins Cervera. Des d’allà, només queda prendre la carretera LV-3321, que en pocs quilòmetres condueix directament a Sant Ramon, on es podrà disfrutar tant del laberint com del ric patrimoni històric i natural de la zona.