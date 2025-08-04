CULTURA
Arriba el cicle ‘CastellSerà de Nit’ amb 4 propostes culturals aquest agost
S’hi podrà veure ‘Camelva’, de Campi Qui Pugui
El municipi de Castellserà acollirà aquest mes d’agost la 13 edició del cicle cultural CastellSerà de Nit. S’han programat quatre sessions (els dies 7, 14, 21 i 28) que combinen teatre, circ, música i dansa. L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que “la 13 edició del CastellSerà de Nit arriba amb una novetat: la programació per primera vegada d’un espectacle de dansa, encara que també està combinat amb circ i, com sempre, apostant per companyies properes”.
Així, CastellSerà de Nit començarà el dijous vinent dia 7 amb un concert sota el títol Jaxx en clave a càrrec de músics lleidatans i un veí del mateix municipi, que delectaran el públic amb versions de grans temes en clau de jazz a l’entorn del Racó d’Antany. El dijous 14 tindrà lloc a la plaça del Sitjar el plat fort d’aquest 2025, l’espectacle Camelva de la companyia local Campi Qui Pugui, que va ser estrenat en la passada edició de la Fira de Titelles de Lleida i que també serà present a FiraTàrrega. El cicle continuarà el dia 21 amb la proposta de Circ Pistolet i el seu Potser no hi ha final, que combina circ amb música en directe. I per finalitzar, la proposta de dansa i circ Pell muda, de la companyia Llumeü. Els espectacles tindran lloc a tres espais del municipi i només el primer serà gratuït, encara que el preu de les entrades serà simbòlic, de 3 euros per sessió. Quant a les propostes de Circ Pistolet i la companyia Llumeü, tindran lloc a la Pista d’Estiu.
Per la seua banda, Pujol va destacar que “des de la regidoria de Cultura continuem apostant per la cultura de qualitat i de proximitat, dos factors que s’han mantingut al llarg de les tretze edicions del cicle”. Així, preveuen més de 1.000 assistents.