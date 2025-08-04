LLEURE
Pardinyes posa el punt final a la festa major
Tradicional entrega de carnets de soci als nascuts l’últim any. Les havaneres abaixen el teló després de quatre dies
Pardinyes va tancar ahir a la nit la festa major. Han estat quatre dies amb multitud d’actes per als veïns del barri i de la resta de la ciutat, en una de les celebracions més esperades de l’estiu a la capital del Segrià. Com cada any, ha tingut protagonisme la zona de penyes. La jornada dominical va comptar amb un dels actes tradicionals: l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) va entregar al migdia els carnets de soci a nens nascuts l’últim any i va homenatjar parelles que han complert les noces d’or. Hi va haver un pica-pica.
Abans havia tingut lloc una missa cantada amb la Coral Llum de Veus a l’església de Sant Salvador. A la tarda hi va haver una exhibició de sardanes de lluïment i havaneres, amb Far de Ponent, que van tancar l’últim dia d’una festa major amb múltiples actes per a tots els gustos i edats.
La de Pardinyes és des de fa anys una de les festes de barri que congreguen més persones. D’altres són les de la Bordeta, que van tenir lloc la setmana anterior. En les pròximes setmanes tindrà lloc la de Balàfia, concretament del 21 al 25 d’agost. La comissió de festes de l’Associació de Veïns de Balàfia va fer ahir una crida a la participació.