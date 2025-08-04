Quatre de cada cinc catalans respiren aire contaminat per sobre dels límits recomanats per l’OMS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) reclama més zones de baixes emissions, inversió en transport públic i renovació del parc de vehicles per reduir la pol·lució atmosfèrica i acústica a Catalunya
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha alertat que el 79,7% dels ciutadans de Catalunya respiren nivells de NO2 per sobre dels valors recomanats per l'OMS i que el 74,8% de la població està exposada a nivells de partícules inferiors a 10 micres (PM10). Així es desprèn de la Memòria socioeconòmica i laboral 2024 que ha fet públic l'òrgan consultiu. Entre les mesures per pal·liar la situació, ha plantejat reforçar el transport públic, renovar el parc de vehicles i ampliar les zones de baixes emissions. El document també ha analitzat la contaminació acústica i ha indicat que només un de cada tres catalans té bona qualitat acústica durant la nit.
El CTESC ha valorat positivament que l’Àrea de Barcelona hagi aconseguit complir amb els límits d’NO₂, però ha advertit que cal continuar avançant. Per això, ha recomanat mantenir i reforçar les polítiques que han donat bons resultats, especialment a l’àrea de Barcelona, i complir amb la nova Directiva europea que estableix objectius més estrictes de reducció progressiva de contaminants PM2,5 i del NO2.
Entre les mesures proposades, el CTESC ha destacat la necessitat de continuar la coordinació entre la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta d’ajuntaments per reduir les emissions, així com d’incrementar la inversió tant a Rodalies com a la flota d'autobusos, i el nombre d’usuaris del transport públic.
També ha recomanat incentivar la renovació del parc d’automòbils. “Cal continuar amb el procés de restricció del trànsit al centre de les ciutats i accelerar l’establiment de zones de baixes emissions (ZBE) en la majoria dels municipis”, ha remarcat l'òrgan.
Pel que fa a la contaminació acústica, tot i que ha assenyalat que el 41,9% de la població catalana té una bona qualitat acústica de dia, això és, per sota dels 55 dB, ha alertat que només el 33,1% la té durant la nit, és a dir, per sota dels 45 dB.