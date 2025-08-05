ESTIU
Activen l’alerta per onada de calor, amb temperatures de més de 40 ºC a Lleida
Després de diverses setmanes en què la calor va donar treva, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat entre ahir i avui els avisos per altes temperatures en més d’una trentena de províncies de l’Estat. En una dotzena, entre les quals es troben Lleida, s’activarà l’alerta taronja. L’onada de calor, durant la qual s’esperen màximes de fins a 42 ºC, es prolongarà fins al diumenge 10 d’agost en gran part d’Espanya. Tant la capital del Segrià com la del Pallars Jussà està previst que sobrepassin els 40 ºC demà a la tarda. D’altra banda, les mínimes no descendiran dels 20 o 22 ºC, fet que provocarà més d’una nit tòrrida a diverses zones de la Mediterrània.
Al llarg de la jornada d’ahir, el municipi que va registrar una temperatura màxima més elevada a tot Catalunya va ser Seròs, amb 36,9 ºC. Per la seua part, Tremp, Alcarràs i Lleida van assolir els 36 ºC. Per una altra banda, el Pont de Suert va ser ahir el municipi lleidatà amb una temperatura mínima més baixa, 9,4 ºC, seguit de Tírvia amb 9,8 ºC.