La Vall de Boí, més enllà del romànic: una ruta familiar per descobrir la naturalesa de la vall
Un itinerari fàcil i apte per a tots els públics que descobreix la biodiversitat del riu Noguera de Tor
La Vall de Boí, mundialment reconeguda pel seu conjunt d’esglésies romàniques declarades Patrimoni Mundial, amaga una altra joia menys coneguda però igualment fascinant: el Salencar de Barruera. Aquesta ruta de 3,2 quilòmetres de recorregut total (anada i tornada) es presenta com un complement perfecte per als qui busquen descobrir l’altra cara de la vall, més enllà del seu patrimoni arquitectònic. Un passeig accessible que permet endinsar-se en un ecosistema únic on el riu Noguera de Tor és l’autèntic protagonista.
L’itinerari, que amb prou feines requereix una hora i deu minuts per completar-se, parteix des de l’església de Sant Feliu de Barruera, baixant pel carrer de l’Església fins el riu. Des d’allà, un camí ben definit condueix els visitants a través d’un paisatge dominat per salzes, amb bifurcacions que permeten explorar tant una petita península com un mirador de fauna situat sobre el pantà de Cardet. Aquesta proposta natural complementa perfectament l’oferta turística d’una vall que tradicionalment ha captat l’atenció pels cims i l'art romànic.
Un recorregut apte per a tots els públics
La ruta del Salencar de Barruera destaca per la seua accessibilitat i escassa dificultat tècnica. Amb un traçat pràcticament pla durant tot el seu recorregut, es converteix en una opció ideal per a famílies amb nens o per a aquells visitants que busquen una activitat relaxada en contacte amb la naturalesa. El temps total efectiu estimat sense parades és de tot just una hora i deu minuts, dividit en tres trams: deu minuts des de Sant Feliu fins el pont penjant, cinquanta minuts per recórrer el Salencar i uns altres deu minuts per tornar a l’església.
Una de les particularitats més interessants del recorregut és el pont penjant que travessa el riu Noguera de Tor, oferint una perspectiva única de l’entorn fluvial i permetent l’accés al cor del Salencar. A partir d’aquest punt, el sender s’endinsa en un hàbitat dominat per salzes que dona nom a l’espai natural ("salencar" en català fa referència precisament a aquest tipus de vegetació riparia).
Un ecosistema modelat entre naturalesa i acció humana
El que fa especialment interessant el Salencar de Barruera és que representa un clar exemple d’adaptació natural a intervencions tant geològiques com antròpiques. Durant el recorregut, els visitants poden observar com l’ecosistema s’ha adaptat a les modificacions del curs fluvial, algunes de provocades per fenòmens naturals i altres per l’acció humana. Aquesta dualitat entre el natural i el modificat constitueix una valuosa lliçó ecològica a l’abast de qualsevol caminant.
Els experts recomanen portar prismàtics i una guia il·lustrada de la fauna i flora local per treure el màxim profit de la visita. Des del mirador situat sobre el petit pantà de Cardet, és possible observar diverses espècies d’ocells aquàtics i altres animals que han trobat en aquest aiguamoll el seu hàbitat ideal. La vegetació, dominada per salzes però amb una rica diversitat d’espècies riparias, completa un entorn natural de gran valor ecològic.
La Vall de Boí: molt més que romànic
Encara que la Vall de Boí és internacionalment coneguda pel seu conjunt d’esglésies romàniques, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la comarca ofereix múltiples atractius naturals menys coneguts però igualment valuosos. El Salencar de Barruera representa un d’aquests tresors ocults que permeten al visitant completar la seua experiència a la vall amb una perspectiva diferent.
La versatilitat d’aquesta ruta la converteix en apta per realitzar-se en qualsevol època de l’any. Fins i tot durant l’hivern, quan la neu cobreix el paisatge, el recorregut pot completar-se utilitzant raquetes, oferint una visió completament diferent de l’entorn. Aquesta adaptabilitat estacional suposa un valor afegit per a l’oferta turística de la zona, tradicionalment vinculada a temporades específiques.
Quins altres senders naturals es poden explorar a la Vall de Boí?
A més del Salencar de Barruera, la Vall de Boí explica amb una extensa xarxa de senders que permeten explorar la seua rica biodiversitat. Entre els més destacats es troben les rutes que recorren el Parc Nacional d’Aigüestortes, amb els seus característics llacs d’origen glacial. També mereixen menció les sengles que ascendeixen cap als circs glacials de Colomèrs o les que permeten envoltar el Estany de Sant Maurici.
Per als qui busquin rutes familiars similars a la del Salencar, existeixen opcions com el camí del Planell d’Aigüestortes, un recorregut adaptat que permet endinsar-se al cor del Parc Nacional sense grans dificultats tècniques. La diversitat de propostes fa de la Vall de Boí una destinació completa per als amants de la naturalesa, independentment de la seua condició física o experiència muntanyenca.