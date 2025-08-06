SALUT
L’IRBLleida impulsa un projecte per detectar precoçment la infecció fúngica pulmonar IPA
L’investigador David de Gonzalo lidera una proposta premiada amb 20.000 euros per avançar en el diagnòstic de l’aspergil·losi invasiva en pacients vulnerables
La tercera convocatòria Projectes d’Innovació Llavor (ISP2025) en Biomedicina de l’IRBLleida ha premiat un projecte per desenvolupar un assaig destinat a la detecció precoç de l’aspergil·losi pulmonar invasiva (IPA), una infecció que afecta principalment els teixits pulmonars. La proposta l’ha presentat l’investigador de l’IRBLleida David de Gonzalo, i comptarà amb un pressupost de 20.000 euros per a un any. Forma part del pla de treball del departament d’Innovació de l’IRBLleida, que ha rebut una ajuda 50.000 euros de la diputació de Lleida. Aquesta convocatòria determina la necessitat de presentar una proposta que introdueixi conceptes nous en el camp de la biomedicina i abordant problemes de salut fins ara no avaluats, que puguin millorar les pràctiques clíniques i la salut pública. La IPA és una infecció greu causada per un tipus de fong anomenat Aspergillus que es troba de manera natural a l’aire i al medi ambient i que en persones sanes no presenta ningun risc, però en persones amb les defenses baixes – com pacients amb càncer, trasplantaments o malalties greus–, aquestes espores poden arribar-los als pulmons i causar-los una infecció greu, afectant els teixits pulmonars. La detecció precoç i la vigilància en pacients vulnerables són clau per millorar el pronòstic.