Pobles del Pirineu homenatgen la saviesa rural: "està molt de moda el tema del ruralisme però cal donar veu a la població de tota la vida"
Posen en relleu el bagatge de la seua gent gran amb mostres que expliquen les seues històries de vida. És el projecte ‘La BvELLESA del Pirineu’ de la fotògrafa Gemma Pla
Posar en relleu la saviesa de la gent gran dels pobles de muntanya del Pirineu a través d’una mostra amb desenes d’imatges, en gran format, que recullen una història de vida de cadascun dels participants juntament amb la seua imatge. Aquest és el projecte La BvELLESA del Pirineu, que impulsa la fotògrafa d’Estamariu Gemma Pla, de @Tucutunfotografia, i que vol transmetre “el sentiment de pertinença a la nostra terra”.
És en el marc d’aquest projecte que Montellà i Martinet va inaugurar ahir una mostra de 12 fotografies, plasmades en teles de lona de 2 metres, als carrers i places del poble de Montellà, Estana, Víllec i Béixec. El 6 de setembre l’exposició, amb 18 fotografies més, quedarà inaugurada a Martinet.
La fotògrafa va estrenar el primer dels seus treballs de La BvELLESA del Pirineu el 2023 a Estamariu, el seu lloc de residència des de fa 7 anys. “Està molt de moda el tema del ruralisme però cal donar veu a la població de tota la vida, ja que és per ells que perviu el Pirineu i els que venim de fora ens n’enamorem per la seua essència, gràcies a com l’han respectat i cuidat”, opina.
A part dels retrats, “enquadrats mostrant la meitat de la cara, per centrar millor la mirada en un sol ull”, Pla inclou entrevistes als protagonistes per conèixer les seues històries vitals. “Tots s’acaben obrint, acabem rient, fins i tot plorant”, conta emocionada.
L’alcaldessa de Montellà, Roser Bombardó, va dir que el projecte “ajuda a forjar i recordar la identitat” i a “crear vincles”.
Núria Burgada, una de les veïnes, va destacar la importància de “donar visibilitat i transmetre els coneixements de les persones grans”, tenint en compte que “n’hi ha moltes que pateixen la solitud i és una manera de donar-los veu”.
Un projecte amb vocació de ser present a tot el Pirineu
sprés d’arribar a Lles de Cerdanya, el 2024, amb imatges de padrins i padrines dels nuclis de Lles, Aransa, Travesseres, Viliella i Mussa, la fotògrafa continua treballant amb altres municipis i anima els ajuntaments interessats a contactar-la per estendre la iniciativa per altres punts del Pirineu. Pla explica també que les lones, un any després en el cas de Lles, i prop de tres anys després en el cas d’Estamariu, continuen penjades acompanyant els veïns en el seu dia a dia. Després dels de la Cerdanya, el pròxim treball que veurà la llum serà el de la història de les Valls de Valira.